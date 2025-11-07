Ļaužu jūra Doma laukumā protestē pret Saeimas lēmumu denonsēt Stambulas konvenciju; 06.11.2025
Kā klājas protestētājam, kuram vakardien Doma laukumā palīdzēja mediķi, fonā 10 000 cilvēkiem skandējot: “Viss būs labi!”?
Vakardienas protesta akcijā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas Doma laukumā kādai dalībniecei bija nepieciešama mediķu palīdzība. Fonā tikmēr aptuveni 10 000 cilvēku skandēja: “Viss būs labi, viss būs labi!”. Incidentu uz vietas palīdzēja risināt ARS patruļa.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) informēja, ka konkrēto gadījumu īsti nevar identificēt, kas, visticamāk, nozīmē, ka nekas nopietns nav noticis.
Centra "Marta" sabiedrisko attiecību vadītāja Marta Kraujiņa skaidro: “Kopumā bija divi gadījumi, kad cilvēki noģība. Pie radio ēkas palīdzību sniedza ARS patruļa. Turpat tuvumā bija arī NMPD mediķi. NMPD informēja, ka nav saskārušies ar gadījumu, kad kādam būtu palicis slikti protesta laikā. Otrs incidents pats tika atrisināts – persona pamodās un atteicās no mediķu palīdzības.”
NMPD papildināja: “Vakar, pietuvināti pasākuma vietai, dežurēja četras Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Nevienam pasākuma dalībniekam nebija nepieciešama īpaša medicīniska palīdzība. Pasākuma norisi NMPD vērtē kā mierīgu.”
Jau ziņots, ka Doma laukumā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas ceturtdienas vakarā pulcējās vismaz 10 000 iedzīvotāju, liecina Valsts policijas aplēses. Sanākušie ar plakātiem aicināja neizstāties no Stambulas konvencijas. Bija redzami arī plakāti ar trim zvaigznēm, iedvesmojoties no Brīvības pieminekļa. Dalībnieki rokās turēja Latvijas un Eiropas Savienības karogus, izmantoja telefona zibspuldzes un citus apgaismes rīkus. Daži bija tērpušies tautas tērpu elementos, savukārt daudzi bija uzvilkuši sarkanas drēbes, kā to aicināja pasākuma organizatori. Notiekošo uzraudzīja liels skaits likumsargu, kas manāmi ne tikai Vecrīgas sirdī, bet arī tās apkārtnē.