Jaunajā gadā Latvijā palielinās vairākus bērnu pabalstus. Kas tieši mainīsies?
Lēmumu par pabalstu palielināšanu Saeima atbalstīja, skatot attiecīgās likuma izmaiņas pirmajā lasījumā, kas saistītas ar 2026. gada valsts budžeta projektu.
Tātad grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā paredz, ka turpmāk bērna kopšanas pabalsts tiks izmaksāts līdz bērna pusotra gada vecumam, nevis līdz diviem gadiem, kā līdz šim. Plānots, ka šis pabalsts pieaugs no 171 eiro mēnesī līdz 298 eiro mēnesī par bērnu līdz pusotra gada vecumam.
Izmaiņas skars arī ģimenes valsts pabalstu bērniem, kuri mācās. Plānots, ka pabalstu bērnam vecumā no 16 līdz 20 gadiem varēs saņemt arī tad, ja bērns mācās koledžā vai augstskolā dienas nodaļā un nav precējies. Pašlaik pabalsts tiek izmaksāts tikai par bērniem, kas mācās vidusskolā vai profesionālajā mācību iestādē.
Nākamajā gadā tiks palielināts arī vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā - tas būs 600 eiro. Pašlaik pabalsts ir 421,17 eiro.
Tiks paaugstināts arī pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu: bērniem līdz 7 gadu vecumam - 390 eiro mēnesī (iepriekš 215 eiro), bet bērniem no 7 līdz 18 gadiem - 468 eiro (iepriekš 258 eiro).
Plānots palielināt arī atlīdzību par aprūpi bērnam, kas tiek adoptēts. No 2026. gada tā būs 70% no vidējās algas, no kuras tiek maksāti sociālās apdrošināšanas iemaksas, tas ir, 1041 eiro mēnesī. Pašlaik šī izmaksā ir 171 eiro mēnesī.
Tiks palielināta arī atlīdzība par aizbildņa pienākumu veikšanu. Nākamajā gadā tā būs 298 eiro mēnesī (iepriekš 54,07 eiro). Par neaizsargātajiem aizbildņiem valsts segs obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, bezdarba apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai.
Turklāt plānots paaugstināt adopcijas pabalstu: no nākamā gada bērnam līdz 7 gadu vecumam tas būs 195 eiro mēnesī (iepriekš 107,5 eiro), bet bērnam no 7 līdz 18 gadiem - 234 eiro (iepriekš 129 eiro). Vienreizējā izmaksā adopcijas gadījumā pieaugs no 1422,87 eiro līdz 2433 eiro.