Ārsti Austrumu slimnīcā vēža pacientei no rokas audiem izveidojuši jaunu plecu

Mikroķirurgu Kalvja Pastara un Jāņa Zariņa vadībā pacientei astoņu stundu ilgā operācijā tika veikta elkoņa locītavas transplantācija, kuras laikā ar metāla plāksni un skrūvēm tika savienots augšdelma kauls ar atslēgas kaulu. Locītava novietota 90 grādu leņķī un atjaunota asinsrite audos, veicot asinsvadu sašūšanu.

Pacientei pirms desmit gadiem labajā augšdelmā bija attīstījies ļaundabīgs audzējs, kurš toreiz tika izoperēts. Tomēr vēlāk paciente sajuta diskomfortu pleca rajonā, kam sekoja atkārtota čūlas parādīšanās uz pleca daļas ādas, un izmeklējumi apstiprināja audzēja recidīvu.

"Neskatoties uz radikālu iepriekšējo operāciju, vienmēr pastāv augsts risks, ka audzējs atgriezīsies. Šā gada sākumā veiktajos izmeklējumos tika konstatēta audzēja ieaugšana atslēgas kaulā un lāpstiņā, kā arī apkārtējos muskuļos, nervos un asinsvados," skaidroja Latvijas Plastiskās un mikroķirurģijas centra vadītājs Pastars.

Lai nebūtu jāveic radikāla, kropļojoša operācija, pirmo reizi Latvijā tika veikta operācija, kurā ar paša pacienta audiem no amputētas rokas elkoņa locītavas tika atjaunots zaudētā pleca rajons, skaidroja Zariņš. Ar šādu soli tiek uzlabota pacientes stāja, līdzsvars un novērsta mugurkaula deformācija, skaidroja speciālisti.

"Neveicot pleca daļas rajona rekonstrukciju, pacientes rehabilitācija un fiziskās iespējas būtu krietni ierobežotākas un estētiskais rezultāts graujošs," norādīja Pastars. Alternatīva veiktajai operācijai būtu ceturtdaļas ķermeņa amputācija, kas sevī ietvertu pilnu rokas, lāpstiņas, apkārtējo muskuļu un daļas no atslēgas kaula noņemšanu, uzmanību vērsa mikroķirurgs.

Uzlabojoties pacientes veselības stāvoklim, viņa pēc operācijas tika pārvesta uz nodaļu, kur tika uzsākta agrīna aktivizācija veselības speciālistu uzraudzībā, norādīja slimnīcā. Pēcoperācijas periods norit veiksmīgi, tomēr pacientei paredzams ilgstošs rehabilitācijas periods, kura laikā no jauna jāiemācās veikt ikdienišķas lietas, skaidroja slimnīcā.

Slimnīcas ārsti aicina ikvienu regulāri veikt savas ādas pašpārbaudi vai lūgt to darīt tuviniekiem, pievērst uzmanību dzimumzīmēm un citiem ādas veidojumiem un to attīstībai - vai un kā mainās to lielums, krāsa, struktūra, un aizdomu gadījumā veikt savlaicīgu šo veidojumu pārbaudi pie speciālistiem.