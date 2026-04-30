Kas ir Baltā galdauta svētki, un kā tos svinēt?
Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda.
Ierasts, ka Baltā galdauta svētkos vienkopus pie skaisti klāta svētku galda tiek aicināta sanākt ģimene, kaimiņi, kolēģi, vietējā apkaime vai plašāka kopiena, radot ciešāku piederību savai apkaimei un valstij, būt kopā un radīt svētku sajūtu sevī un citos.
Kopīgi svinot Latvijas otro dzimšanas dienu
4. maiju var dēvēt par Latvijas otro dzimšanas dienu, tādēļ Kultūras ministrija ieviesa tradīciju svinēt Baltā galdauta svētkus, akcentējot kopā būšanu pie spodra, skaisti klāta galda, kas simbolizē savstarpēju uzmanību, rūpes, tīrību un saskaņu un dalīšanos pašu gādātā cienastā.
Baltā galdauta svētku galvenie akcenti:
- kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai kopā ar ģimeni;
- balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols un vienojošais elements;
- kopā būšana un galda sarunas, piemēram, daloties atmiņās un priekšstatos par 1990. gada 4. maiju, par iegūto brīvību nozīmi un to izmantošanu šodien un Latvijas valsts nākotnes veidošanai; izceļot un godinot savas apkaimes nozīmīgākos notikumus un personības; līksmojot, sadziedoties un sadancojoties u.tml.;
- senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā, mantojuma apzināšana un godā celšana, atrodot jaunas kopīgu vērtību apliecinājuma izpausmes.
VIETA: Svētku svinēšana uz skaista balkona vai pie dabas, Latvijas laukos vai citur pasaulē, mazdārziņos vai pilsētas vidē.
AKTIVITĀTES: ģimenes svētku pusdienas, atmiņu stāsti, sadziedāšanās, koku stādīšana, velobraucieni, pārgājieni.