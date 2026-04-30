Mārupē aicina laicīgi sākt cīņu ar latvāņiem. Vērtīgi padomi cīņai ar šo invazīvo sugu
Maijs jau drīz klāt – piemērots brīdis intensīvi turpināt Sosnovska latvāņa apkarošanu. Mārupes novada pašvaldība aicina zemes īpašniekus un apsaimniekotājus pārbaudīt savas teritorijas un laikus rīkoties, lai nepieļautu šīs invazīvās sugas turpmāku izplatību.
Sosnovska latvānis – viens no visagresīvākajiem invazīvajiem augiem Latvijā. Tas strauji plešas, nomāc vietējo floru, ierobežo zemes izmantošanu un apdraud cilvēku veselību. Saskarē ar sulu saulē var rasties smagi ādas apdegumi.
Maijā latvāņi aug ļoti intensīvi, bet daudzviet vēl nezied. Šis brīdis ir piemērots ierobežošanai – var novērst ziedkopu veidošanos un sēklu nogatavināšanu. Tā kā viens augs spēj saražot tūkstošiem sēklu, savlaicīga apkarošana īpaši svarīga, skaidro Mārupes pašvaldība.
Kā rīkoties?
- nelielās platībās – izrakt augus vai izdurst rozes;
- pļaut regulāri, vairākas reizes sezonā;
- lauksaimniecības zemēs veikt augsnes apstrādi;
- pārklāt platības ar gaismu necaurlaidīgu segumu;
- lietot ķīmiskos līdzekļus*, ievērojot normatīvus.
*Ne visus latvāņu apkarošanai paredzētos herbicīdus drīkst lietot bez kvalifikācijas – 2. reģistrācijas klases līdzekļiem nepieciešama apliecība. Ar vienu pļaušanu nepietiek – ierobežošana jāveic sistemātiski un vairākkārt katru sezonu.
Jo agrāk sāk apkarošanu, jo efektīvāk ierobežo šī auga izplatību. Darbu laikā jālieto aizsargapģērbs, cimdi, slēgti apavi un acu aizsardzība. Ja sula nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un izvairīties no saules.
Plašāka informācija par ierobežošanu – Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: Par Latviju bez latvāņiem! | Valsts augu aizsardzības dienests un Buklis7.indd