FOTO: ideja - Bernātos tapusi oriģināla gulta no paletēm
Gultu var izgatavot no eiropaletēm, sastiprinot vairākas kopā un uzliekot uz šīs pamatnes matraci. Paletes var nokrāsot, nolakot vai arī atstāt dabiskā izskatā – galvenais, lai rezultāts saskan ar pārējo telpas dizainu un patīk cilvēkam, kurš mēbeli izmantos.
Bernātos Dienvidu saimniece Edīte Rēriha ar vīra Alda palīdzību dēla istabā izveidojusi ietilpīgu gultu no eiropaletēm – deviņas paletes saskrūvēja kopā, lai panāktu vajadzīgo augstumu, no vienas paletes izveidoja galvgali, pārsedza ar finiera plātni un nokrāsoja ar ekoloģisku koka beici. Uz konstrukcijas novietoja matraci – un lēta, toties oriģināla gulta gatava!