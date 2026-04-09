FOTO: ideja - Bernātos tapusi oriģināla gulta no paletēm
FOTO: ideja - Bernātos tapusi oriģināla gulta no paletēm

Gultu var izgatavot no eiropaletēm, sastiprinot vairākas kopā un uzliekot uz šīs pamatnes matraci. Paletes var nokrāsot, nolakot vai arī atstāt dabiskā izskatā – galvenais, lai rezultāts saskan ar pārējo telpas dizainu un patīk cilvēkam, kurš mēbeli izmantos.

Bernātos Dienvidu saimniece Edīte Rēriha ar vīra Alda palīdzību dēla istabā izveidojusi ietilpīgu gultu no eiropaletēm – deviņas paletes saskrūvēja kopā, lai panāktu vajadzīgo augstumu, no vienas paletes izveidoja galvgali, pārsedza ar finiera plātni un nokrāsoja ar ekoloģisku koka beici. Uz konstrukcijas novietoja matraci – un lēta, toties oriģināla gulta gatava!

