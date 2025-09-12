Rīgā kāpņutelpā atrasta eksotiska čūska, kas tur mitinājusies vismaz trīs mēnešus
Šonedēļ Rīgā daudzdzīvokļu nama kāpņutelpā iedzīvotājus nepatīkami pārsteidza savā vaļā izkļuvis kukurūzas zalktis, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Karīna Lazdāne.
DAP speciālistiem, sadarbojoties ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālistiem, izdevās čūsku notvert. Lai neapdraudētu apkārtējo līdzcilvēku drošību, DAP atgādina, ka eksotisko dzīvnieku turētājiem ir pienākums ziņot gadījumos, ja dzīvnieks izbēg no turēšanas vietas.
Čūsku kāpņutelpas pagrabā notvēra Rīgas zoodārza Ārkārtas reaģēšanas komanda. Turpat speciālisti atrada arī tās nomestas ādas, kas liecina, ka rāpulis pagrabā savā vaļā dzīvojis vismaz trīs mēnešus. Kukurūzas zalktis (Pantherophis guttatus) nav indīga vai bīstama čūska. Tā nav arī iekļauta Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) regulēto sugu sarakstā, un tās turēšanu nav nepieciešams reģistrēt DAP, taču īpašnieka pienākums bija čūskas turēšanas vietu reģistrēt Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Lazdāne atgādina, ka eksotisko dzīvnieku turētājiem ir pienākums nodrošināt labturības prasībām atbilstošus apstākļus un gādāt, lai mīlulis neizkļūtu savā vaļā, neradot satraukumu vai risku līdzcilvēkiem. Pat ja konkrētā suga nav bīstama, tās nokļūšana sabiedriskajā telpā var izraisīt iedzīvotāju bailes un mazināt drošības sajūtu. Ja dzīvnieks izbēdzis, īpašniekam nekavējoties jāinformē pašvaldība un atbildīgie dienesti, uzsver Lazdāne.
Viņa norāda, ka šādos gadījumos svarīga ir arī iedzīvotāju atbildīga rīcība. Ja tiek pamanīts eksotisks dzīvnieks ārpus tam paredzētas vietas, DAP aicina izvairīties no tā patstāvīgas ķeršanas vai pārvietošanas, jo tas var būt bīstami gan pašiem, gan dzīvniekam. Vairumā gadījumu ieteicams dzīvnieku netraucēt un nekavējoties ziņot atbildīgajām iestādēm - tā tiek pasargāta sabiedrība un dzīvnieks netiek pakļauts savainojumu riskam vai nepiemērotai aprūpei.
Pašvaldība risina situācijas, ja manīts bezsaimnieka dzīvnieks, tostarp eksotisks, tas ir redzami savainots vai slims vai arī, ja nepieciešams organizēt miruša dzīvnieka līķa aizvākšanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jāizsauc gadījumos, kad dzīvnieks ir iesprūdis, sapinies vai kur iekritis un nespēj no šī "slazda" izkļūt ārā patstāvīgi, savukārt Pārtikas un veterinārais dienests jāinformē, ja atrastas beigtas mežacūkas vai vienuviet konstatēts liels skaits citu nobeigušos zīdītāju, putnu vai zivju.