“Biļešu serviss” mainījis nosaukumu...

Pasākumu biļešu tirgotājs SIA "Biļešu serviss" pārdēvēts par SIA "Biļešu serviss PLG", liecina informācija "Firmas.lv".

Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas pirmdien, 24. februārī.

"Biļešu serviss PLG" 2024. gadā strādāja ar 2,213 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa saruka par 39,1% - līdz 535 646 eiro.

Uzņēmums reģistrēts 2000. gadā, un tā pamatkapitāls ir 28 450 eiro.

