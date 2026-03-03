Vēstniece Latvijas valstspiederīgajiem neiesaka pašlaik pašiem mēģināt pamest AAE
Latvijas vēstniece Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Dana Goldfinča Latvijas valstspiederīgajiem neiesaka pašlaik pašiem mēģināt pamest AAE pa sauszemes ceļiem, tā vietā nogaidot situācijas risinājumu uz vietas.
Vēstniece intervijā LTV "Rīta panorāmai" lēsa, ka pašlaik reģionā kopumā ir ap 2000 Latvijas valstspiederīgo.
No AAE lielajām pilsētām Abu Dabi šonakt notikuši divi lielāki uzbrukumu viļņi, bet Dubajā nakts bijusi mierīgāka, pastāstīja Goldfinča.
Vēstniece stāstīja, ka zvanu un e-pastu vēstniecībai šajās dienās ir ļoti daudz - gan par iespējām izceļot no AAE, gan citiem praktiskiem jautājumiem.
Ārlietu ministrija (ĀM) iepriekš informēja, ka konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumus uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem patlaban reģistrējuši 478 valstspiederīgie, uz Izraēlu - 25, Omānu - 21, Kataru - 22, Kuveitu - astoņi, Saūda Arābiju - seši, Bahreinu - pieci, bet uz Jordāniju - pieci valstspiederīgie. ĀM uzsver, ka statistikas dati ir mainīgi.
Ministrija aicina valstspiederīgos sekot vietējo oficiālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem par drošības situācijas izmaiņām, kā arī ievērot vietējo varasiestāžu norādījumus.
ĀM skaidro, ka gaisa telpa virs Tuvo Austrumu valstīm, izņemot Omānu un Saūda Arābiju, joprojām ir slēgta, un regulāri tiek izsludinātas gaisa trauksmes. ĀM ir zināms, ka dienas otrajā pusē no Abū Dabī bija iespēja izlidot dažiem aviokompānijas "Etihad Airways" reisiem, arī no Dubaijas lidostas tiek plānoti daži "Emirates" un "Flydubai" vakara reisi. Tāpat ministrija koordinējas ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par palīdzības iespējām ceļotājiem, kas patlaban atrodas Tuvo Austrumu reģionā.
ĀM skaidro, ka patlaban no Izraēlas var izceļot pa sauszemi uz Ēģipti caur Tabas robežšķērsošanas punktu. No Tabas lidostas ir iespējams izceļot uz vairākām Eiropas valstīm ar Izraēlas "Arkia", "ISRAIR", Grieķijas "Blue Bird" un Kipras "TUS". Informācija par aviobiļešu pieejamību pieejama aviokompāniju mājaslapās. Vienlaikus ĀM mudina ceļotājus izvērtēt iespējamos riskus, kas saistīti ar ceļošanu pa sauszemi.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem. Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.