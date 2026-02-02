Glāzi smūtija?
Smūtijus uzskata par veselīgu ēdienreizi vai uzkodu, jo šajos dzērienus bieži izmanto dažādus dārzeņus, augļus un citas dabas veltes.
Mazliet par vēsturi
Vārds smoothie, kas latviešu valodā pārtapis par smūtiju, ASV vārdnīcās parādījies 1904. gadā, bet ar pilnīgi citu nozīmi. Tolaik šādā vārdā dēvēti cilvēki ar ļoti veiklu mēli vai sevišķi labām manierēm. Krēmīgos augļu dzērienus par smūtijiem sāka dēvēt tikai pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados.
Kas raksturīgs smūtijam
Par mūsdienu smūtija ciltstēvu uzskata dzērienu, kas sastāvēja no svaigas apelsīna sulas, ūdens, olas baltuma, vaniļas ekstrakta, cukura un ledus. Šos produktus kūla, līdz dzēriens ieguva krēmīgu, zīdainu konsistenci, un tieši tā ir raksturīgākā iezīme, kas smūtiju vairāk vai mazāk atšķir no kokteiļiem un citiem dzērieniem. Smūtijos lielākoties nonāk viss, kas ir auglī un dārzenī, izņemot vienīgi kauliņus. Bieži vien tos sasmalcina ar visu mizu, līdz izveidojas biezenis, un tad atšķaida ar sulu, ūdeni, jogurtu, mandeļu pienu vai kādu citu šķidrumu un vēlreiz uzputo.
Vērts ielāgot
Ja smūtijs sanāk par biezu, pievieno vēl šķidrumu. Ja sanāk par plānu, tad iemaisi vēl kādu karoti augļu vai dārzeņu biezeņa. Iebiezināšanai labi noder banāni, āboli, bumbieri. Kā šķidrumu izmanto dažādas sulas, kokospienu, dzeramo jogurtu, mandeļu pienu, aukstu tēju – gandrīz visu, kas ienāk prātā.