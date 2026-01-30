Ilustratīvs attēls.
Kā zināt, kurš deklarējies tavā mājoklī? Skaidro Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā, vai šo personu skaitu, savā mājaslapā informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).
Ja Pārvaldei nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, personai ir jāuzrāda īpašumtiesības apliecinošs dokuments.
Informāciju var pieprasīt:
- elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi;
- sūtot brīvās formas iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv vai jebkuras teritoriālās nodaļas e-pasta adresi;
- pa pastu jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā;
- klātienē jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā;
- izmantojot e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas”.
Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši Pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādim - "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi.
Lai nekustamā īpašuma īpašnieki varētu saņemt ziņas par neksutamajā īpašumā deklarētajām personām, ir jāaizpilda veidlapa. Plašāka informācija šeit.