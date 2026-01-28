Kartupeļi piedevās
Kartupeļi latviešu virtuvē ieņem nozīmīgu lomu – ne velti tos dēvē par mūsu otro maizi. Kartupeļus var pagatavot daudz un dažādos veidos. Lūk, idejas iedvesmai!
Kartupeļu biezenis
Gardam kartupeļu biezenim piemērotāki ir miltaini kartupeļi. Tos nomizo, liek lielā katlā ar vieglu sālsūdeni un vāra, līdz krīt nost no dakšiņas, kad pārbauda, cik mīksti izvārījušies. Kartupeļus nokāš, tiem pievieno nedaudz piena un aukstu sviestu un saspaida vēlamajā konsistencē. Ja vajadzīgs, pielej vēl pienu. Pieber sāli, svaigi maltus melnos piparus un muskatriekstu. Pašās beigās vēl uzliek virsū pa sviesta piciņu un ļauj izkust. Sviesta vietā der arī kausētais siers vai kāds mīkstais siers.
Ja patīk daudzveidīgāka garša, daļu kartupeļu aizstāj ar ķirbi, burkāniem, sakņu seleriju, ābolu vai bumbieri. Ļoti garšīgs biezenis sanāk, ja nomizo un sarīvē ābolu, apsautē sviestā, samaisa ar 1 ēdk. mārrutku un iejauc biezenī. Pārkaisa ar sakapātiem pētersīļiem un maurlociņiem.
Kartupeļu sacepums
Ideālam kartupeļu sacepumam vidus ir krēmīgs, bet ārpuse kraukšķīga. Tāda pagatavošanai labāk derēs stingri kartupeļi – tie uzsūks krēmīgo mērci, bet saglabās savu konsistenci un stingrumu. Sacepumam ieteicams ņemt svaigus, nevis iepriekš apvārītus kartupeļus, jo cepšanas laikā izdalīsies ciete, kas mērci vēl papildus iebiezinās. Šādā gadījumā gan jārēķinās, ka gatavošanas process būs ilgāks, līdz kartupeļu šķēlītes kļūs viscaur mīkstas. Kraukšķīgajai garoziņai piemērotāks būs treknāks siers – tas labāk kusīs – ar pikantu garšu.
Cepti kartupeļi
Lai cepti kartupeļi sanāktu kraukšķīgi, ieteicams izmantot stingrus kartupeļus. Tos ar visu mizu var vārīt jau iepriekšējā dienā, taču neizvārīt pavisam mīkstus. Tādus varēs vieglāk nomizot un sagriezt glītās šķēlēs. Cepšanai piemērotāks ir dzidrinātais sviests. Kartupeļu šķēles liek pannā vienā kārtā, katru šķēli atsevišķi apgriež uz otru pusi tikai tad, kad viena ir apcepusies zeltaini brūna. Ja kartupeļus ik pa laikam apmaisīs, tie kļūs neizskatīgi un izjuks.