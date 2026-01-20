Nenokavē! Šos dārzeņus un puķes var sēt jau janvārī
Laiks rit uz priekšu strauji, lai arī tagad, janvārī, šķiet, ka pavasaris ir tālu, taču tas pienāks ļoti ātri. Tāpēc jau tagad ir vērts sēt tos dārzeņus un viengadīgās puķes, kuru stādiem ir ļoti garš veģetācijas periods līdz tam brīdim, kad tos var stādīt dobēs un podos.
* Paprikai jeb saldajiem pipariem bieži vien veģetācijas periods ir ilgāks par 130 dienām, un tos var sēt jau janvāra vidū vai beigās. Sēj bagātinātā kūdras substrātā un pārsedz ar plēvi. Sēklas sadīgst 4–5 dienu laikā. Dīgšanas laikā temperatūrai telpā jābūt ap +30 grādiem, pēc sadīgšanas stādi labāk jutīsies +20–23 grādu temperatūrā. Pozitīvi, ka paprika nav prasīga pret gaismu, tāpēc to var audzēt bez papildu apgaismojuma pat janvārī. Neapkurināmā siltumnīcā izstādi maija vidū vai nedaudz vēlāk.
* Baklažāniem arī ir ilgs veģetācijas periods, un pie mums tie dod ražu tikai tad, ja ir laikus iesēti. Dēsti aug vidēji 60–70 dienas. Sēklas dīgst +20–23 grādu temperatūrā. Pēc tam dēstus turpini audzēt +18 grādos. Baklažānus uz siltumnīcu pārvieto maija vidū.
* Tomātus parasti sēj martā, bet ir šķirnes, kas izaugs un ražu dos tikai tad, ja būs iesētas agri. Sēklas sēj kastītēs ar kūdras substrātu un diedzējot uzturi temperatūru ap +25 grādiem. Tomātu stādiem ir visai lielas prasības pēc gaismas. Ja vēlies lielus un neizstīdzējušus stādus, atvēli tomātiem gaišāko vietu un nodrošini arī papildu apgaismojumu. Siltumnīcā tomātus stādi pašās aprīļa pašās beigās vai maija sākumā. Ja stādi izaugs spēcīgi, uz Jāņiem jau varēsi ēst janvārī sēto tomātu augļus.
* Selerijas sēj janvāra beigās vai februāra sākumā. Dīgšanas laikā rūpējies, lai temperatūra telpā ir ap +20 grādiem, pēc sadīgšanas var būt ap +17, bet nepieļauj, ka tā noslīd zemāk par +15 grādiem – tad selerijai būs auksti.
* Janvārī jāsēj arī leduspuķes un kamolbegonijas. Begoniju sēklas ir ļoti mazas, kā puteklīši, tāpēc tās nevis ierušini substrātā, bet tikai uzber uz tā. Pa virsu var uzbērt pavisam nedaudz smalku smilšu, lai begonijām vieglāk sadīgt un iesakņoties. Begonijas dīgst +24–26 grādu temperatūrā. Tām patīk gaisma un mitrums, tomēr uzmanies, lai nepārlaisti.