Kā rūpēties par Ziemassvētku zvaigzni, lai tā no košas skaistules nepārvērstos par noplukušu stiebriņu
Ziemassvētku zvaigzne jeb puansetija ir viens no pazīstamākajiem Ziemassvētku simboliem, un kā gan ne, jo tā ar savu zaļi sārto lapu rotu tik labi iederas šo svētku noskaņojumā. Kā par to pareizi rūpēties, lasāms žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
Lai Ziemassvētku zvaigzne priecētu ar savu skaistumu ne tikai pāris dienu pēc nopirkšanas, bet krietni ilgāk, par to ir atbildīgi jārūpējas, jo augs ir ļoti kaprīzs, prasīgs un grib, lai tam velta nedalītu uzmanību.
Svarīgi! Ziemassvētku zvaigznes sula ir indīga.
Uzvedas kā cimperlīga madāma
Puansetija ir tropu augs, tādēļ pie mums ziemā tai neklājas viegli. Aukstums, caurvējš, nepiemērota vieta ir galvenie iemesli, kādēļ puansetija nereti nīkuļo. Savu nepatiku tā izrāda pavisam vienkārši – nometot lapas. Tiklīdz tā notiek, Ziemassvētku zvaigzne no košas skaistules pārtop par noplukušu zaļu stumbriņu. Tomēr nesteidzies no tās atbrīvoties, jo pēc laika augs atkal sāks dzīt lapas un pat iekrāsos tās sārtas. Vajag tikai nodrošināt tam tīkamus apstākļus.
Pērkot Ziemassvētku zvaigzni, pievērs uzmanību lapām. Ja tās ir sarullējušās un it kā izbalējušas, tas liecina, ka augs nīkuļo. Veselīgai, netraumētai puansetijai ir bagātīga, intensīvi zaļa lapotne.
Ņem vērā, ka puansetijas ir ļoti jutīgas pret aukstumu un caurvēju, taču reakcija uz to izpaužas pēc dažām dienām – lapas it kā bez iemesla kļūst ļenganas un pamazām sāk birt. Tāpēc pasargā šo augu pat no īslaicīga aukstuma. Ja Ziemassvētku zvaigzni nepieciešams transportēt, rūpīgi to iesaiņo, uzmanoties, lai nesaspiestu lapas.
Kam pievērst uzmanību, lai Ziemassvētku zvaigzne būtu krāšņa ne tikai šogad, bet ar krāsainu lapu rotu priecētu arī nākamgad, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 3. decembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.