Adventes kalendāri bērnudārzos - sīks prieks bērnam, milzu galvassāpes vecākiem?
Tuvojas Advente - Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un viena no svētku tradīcijām ir arī populārie Adventes kalendāri. Lai gan mājās tas ir mīļš rituāls, kas bērnam rada ikdienas pārsteiguma prieku, bērnudārzu kopīgie Adventes kalendāri nereti pārvēršas par papildu slogu vecākiem, kam jāgādā desmitiem nieciņu visai grupai.
Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Skaista un mīļa tradīcija ir iepriecināt bērnus visu Adventes laiku, katru dienu atverot kādu Adventes kalendāra lodziņu ar mazu pārsteigumu tajā. Nav lielāka prieka, kā redzēt savu bērnu atplaukstam smaidā, saņemot kaut ko jauku. Īsti gaidīšanas svētki! Pilnīgi cits stāsts ir par bērnudārzā organizētajiem Adventes kalendāriem, kuros ik dienas tiek likts kāds nieciņš, kuru sarūpējuši, protams, vecāki.
Kas ir Adventes kalendārs
Sen garām tie laiki, kad pārdošanā bija tikai Adventes kalendāri bērniem ar apšaubāmas kvalitātes šokolādes figūriņām katrā lodziņā. Tagad pieejami visdažādākie kalendāri ar visādām rotaļlietām, gardumiem un aktivitātēm, jebkurai gaumei un rocībai. Turklāt ne tikai bērniem! Arī pieaugušie var sevi lutināt četru nedēļu garumā, ik dienas atverot kalendāra lodziņu ar citu kosmētikas paraudziņu, jaunu kafijas veidu vai pat erotisku rotaļlietu. Un tad ir Adventes laika aktivitātes dažos bērnudārzos – proti, bērnudārza Adventes kalendārs.
Kas tad ir tie bērnudārza Adventes kalendāri? Tās parasti ir Ziemassvētku zeķes, lielas kabatas, kastītes vai vēl kas cits, kur bērni katru dienu saņem kāda vecāka sagādātus pārsteigumus visiem. Ko tas nozīmē vecākiem? Gādāt šos pārsteigumus. Visiem.
Kad kāds sociālo tīklu platformās taujā pēc idejām bērnudārza Adventes kalendāriem, piemēram, vietnē X, pirmā reakcija parasti ir diezgan tumšas emocionālās nokrāsas viedokļi komentāros, nevis prasītās idejas. Nav jau arī viegli atrast ko tādu 15-20 grupas bērniem, kas būtu gan jauki un mīlīgi, gan abiem dzimumiem piemēroti, gan neiedzītu vecākus bankrotā.
Kam tās mantiņas vajadzīgas?
Diskusija par šo tēmu nupat izskanēja arī Latvijas Radio 20. novembra raidījumā “Ģimenes studija” par gatavošanos Ziemassvētkiem. Izrādās, ka ideja par Ziemassvētku zeķes vai cita veida Adventes laika dāvaniņu nešanu visiem grupiņas bērniem parasti nāk tieši no vecākiem, turklāt nereti tas ir vairākums, kas par to nobalso. Iespējams, ka šiem ļaudīm ir daudz laika vai naudas, kā arī ļoti bagāta iztēle, jo gan raidījuma sazvanītā mamma Dana, gan citi vecāki sociālajos medijos lielākoties ir pārliecināti, ka tā ir lieka resursu šķērdēšana. Par dāvaniņām ir jādomā, tās ir jāiegādājas un tās kaut kur pēc tam ir jāliek. Pavisam traki ir, ja ģimenē aug 2 vai pat vairāk bērnudārznieku, un tad, ja arī mājās tiek organizēts kas līdzīgs. Ņemot vērā visus pirmssvētku izdevumus, šis it kā sīkais prieciņš prasa, kā minimums papildus 20 eur uz bērnu. Galu galā, ko tādu sīku var izdomāt bariņam svešu bērnu?
Rezultātā bērnam ir īslaicīgs prieks vai pat vilšanās, taču ir saņemta čupiņa mazvērtīgu nieciņu, kuri lielākoties, atsaucoties uz to pašu raidījuma viešņu telefonsarunā, nokļūst zem dīvāna un nekad vairs neierauga saules gaismu.
Alternatīva – nemateriāli pārsteigumi
Šķiet, ka visi, kam gadījusies saskarsme ar šo svētku gaidīšanas tradīciju izglītības iestādēs, ir vienisprātis par vienu – labāk par jebkuriem štruntiņiem zeķē ir interesantas aktivitātes, spēles, uzdevumi, pieredzes un citi pārsteigumi. Protams, ne katrs vecāks ir tik radošs, lai izdomātu kaut ko interesantu, tomēr vienai dienai kaut ko sadomāt var, kaut vai pasmeļoties idejas no mākslīgā intelekta rīkiem vai pašpikojot no citu dārziņu vecāku pieredzes. Tomēr atzīsim, ka bērnudārzu pedagogiem gan idejas, gan pieredze visādu radošo darbiņu un rotaļu izdomāšanā būs daudz bagātāka. Ja nu kādam vecākam tik ļoti gribas tos Adventes kalendārus, tad, iespējams, vērts atbalstīt viņu iniciatīvu? Nepiedaloties gan, tikai pamudinot palīdzēt dārziņa personālam ar idejām un to īstenošanu un nemocīt demokrātijas upurus, proti, tos mazākumā palikušos vecākus, kam šis papildus pirmssvētku slogs nepavisam nebija vajadzīgs.
Kādas tad ir idejas bērnudārza kalendāram?
Lai nu būtu, ja jānes tie nieciņi, tad nesam. Tikai ko? Apkopojam vecāku ieteikumus:
- Ziemas tematikas uzdevumi un darbiņi katrai dienai
- Uzlīmes vai tetovējumi
- Kartītes ar vēlējumu
- Krāsojamas kartītes
- Veselīgas konfektes, piparkūkas vai citi našķi
- Tējas maisiņi vai kakao paciņas
- Rokassprādzes, piekariņi
- Atstarotāji
- Puzle ar tādu gabaliņu skaitu, cik bērnu grupā – visi grupiņā kopā to saliek
- Pēc līdzīga principa var sagatavot arī karodziņu vai rotājumu virteni. Ideāli, ja grupiņā ir 22 bērni – var salikt 22 karodziņus ar uzrakstu “Priecīgus Ziemassvētkus”, katram bērnam pa burtam
- Cepumu formiņas
- Eglīšu rotājumi (krāsojami, pašgatavoti vai pirkti komplektos)
- Zīmodziņi, zīmuļu asināmie, mazi krītiņu komplektiņi
- Ledusskapja magnētiņi
- Mazas mašīnītes, dinozauriņu vai dzīvnieku figūriņas
Noslēgumā – daži vecāku viedokļi
No diskusijām vietnē X:
- “No dārziņa perioda, bija s*diņi, bija jēdzīgas lietas, bet vairāk par visu man besīja tā ideja, ka man ir jāizdomā vēl 2x30 vienādi sū*iņi bērnudārzam.”
- “Man tāā besī šitie sīko s*diņu vākšanas festivāli. Tā jau loriņu vairāk kā sajēgas”
- “Vecākajam šis pasākums vienreiz bija. Katru. Dienu. Saldumi. Bija dažādas radošas idejas, bet arī daudz nieciņu un cukura. Manuprāt, pārsteigumiem blīvajā decembrī pilnīgi lieki!”
- “B/d Adventes kalendāri ir vēl kaut kas šausmīgāks par b/d Mārtiņdienas/Miķeļdienas tirdziņiem. Draudzene sūdzējās, ka katram jāpērk 26 gb. ''dāvaniņas'', lai katru (KATRU!) dienu bērni saņemtu kādu ''s*diņu''.”
- “Bet vispār – tiesa. Šajā superaizņemtajā laikā vēl gādāt adv.kalendāru bd - kāpēc? Un visi bērni nesīs mājās n s*diņus jau tā nesavācamajām mantu kaudzēm…”