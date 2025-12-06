Virtuvē košā meža dāvana - dzērvene
Dzērvenes ir vienas no vērtīgākajām Latvijā augošajām ogām. Diemžēl daudzi uzskata, ka dzērvenes der tikai saaukstēšanās gadījumā, bet patiesībā tās ir daudzveidīgi izmantojamas virtuvē.
Kāds labums no dzērvenēm?
Tās satur C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un palīdz cīnīties ar saaukstēšanos, A un K vitamīnu, kas uzlabo redzi un asinsvadu veselību. Dzērvenes satur arī organiskās skābes – benzoskābi, citronskābi, ābolskābi, kam piemīt antibakteriālas īpašības, – un antioksidantus – flavonoīdus un polifenolus, kas aizsargā šūnas no novecošanās un iekaisumiem.
Šīs ogas bieži sauc par dabisko antibiotiku, jo tās palīdz urīnceļu infekciju profilaksē, uzlabo gremošanu un stiprina sirdi. Regulāri lietotas uzturā, dzērvenes var palīdzēt samazināt holesterīna līmeni un attīrīt organismu no toksīniem.
Kāpēc ogas lasīt pašai?
Dzērveņu lasīšanu var apvienot ar būšanu dabā, tā uzlabojot pašsajūtu un mazinot stresu. Turklāt, lasot ogas pati, zināsi, no kurienes ogas ir nākušas, kā arī to, ka, tās lasot, neesi kaitējusi dabai. Ja šogad vairs nepaspēsi salasīt, pērc dzērvenes tikai no uzticamiem pārdevējiem.
Kā uzglabāt dzērvenes?
* Tīras un nebojātas ogas ber stikla burkā, pārlej ar aukstu vārītu ūdeni un turi vēsumā.
* Dzērvenes nomazgā, nokaltē, pēc tam uzber uz plāts vienā kārtā un ieliec saldētavā. Kad ogas sasalušas, saber maisiņā un uzglabā saldētavā.
Zināšanai
Dzērvenēm piemīt intensīvs skābums, tāpēc ēdienam var būt jāpievieno papildu karotīte cukura. Visās šajās receptēs var izmanot svaigas, saldētas vai ūdenī mērcētas dzērvenes.
Dzērveņu mērce
Mērci var izmantot desertos – saldējumam, krēmiem, toršu pildījumiem –, kā arī pamatēdienos kā piedevu cepešiem, putnu, īpaši tītara gaļai, zviedru stila gaļas bumbiņām, kartupeļu pankūkām vai asinsdesām.
20 minūtes
600 ml mērces
400 g dzērveņu
250 g cukura
1 apelsīns
100 ml portvīna
200 g ūdens
1. Liec katlā ogas, cukuru un pārlej ar ūdeni. Uzliec vāku, uzvāri un uz lēnas uguns turpini vārīt vēl 10 minūtes, līdz gandrīz visas dzērvenes sašķīdušas.
2. Pievieno mērcei 1 tējk. rīvētas apelsīna miziņas un visu tā sulu.
3. Mērci vēlreiz uzvāri, tad noņem no uguns un iemaisi portvīnu. Samaisi un lej burciņā. Dziestot mērce vēl turpinās sabiezēt. Ja vēlies viendabīgu konsistenci, sablendē. Mērce labi glabāsies ledusskapī vismaz 2 mēnešus.
Rulete ar dzērvenēm
Ja steidzies, vari gatavot ruleti bez putukrējuma, tikai ar dzērveņu pildījumu. Tad biskvītu un pildījumu nevajag pilnībā atdzesēt.
40 minūtes
6–8 personām
Pildījumam:
300 g dzērveņu
200 ml saldā krējuma
150 g ievārījuma cukura
75 g cukura
1 tējk. vaniļas cukura
šķipsna kanēļa
Biskvītam:
4 olas
4 ēdk. cukura
4 ēdk. miltu
1. Lai pagatavotu dzērveņu pildījumu, liec ogas katlā, pielej pāris ēdamkarotes ūdens, pieber ievārījuma cukuru un kanēli. Visu savāri, lai ogas sašķīst, pagaršo, vai pietiek cukura, un pārliec bļodā, lai atdziest.
2. Gatavo biskvītu. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Iešķil olas miksera traukā un pievieno cukuru. Puto, līdz masa ir viegla, gaiša un vairs nav līstoša, bet no miksera lāpstiņas krīt lieliem pikučiem. Iesijā olās miltus un viegli ar putojamo slotiņu iecilā tos olu masā tā, lai nezūd apjoms.
3. Klāj uz plāts cepampapīru un uz tā izlīdzini mīklu apmēram 1–2 cm biezumā. Cep krāsnī 8 minūtes. Tikko izņemtu no krāsns, sarullē biskvītu ar visu papīru, sākot ar garāko malu. Ļauj atdzist.
4. Saldo krējumu saputo ar cukuru un vaniļas cukuru. Atritini biskvītu un uzmanīgi nolobi papīru. Plānā kārtiņā uzzied uz biskvīta dzērveņu pildījumu un pēc tam saputoto krējumu. Biskvītu atkal sarullē un atstāj ar šuvi apakšā. Pirms pasniegšanas ļauj 10 minūtes pastāvēt, lai biskvīts piesūcas ar pildījumu.
Sautēta liellopa gaļa ar dzērvenēm
Šādi sutināts, jebkurš liellopa gabals garšos brīnišķīgi, tikai katram jāpiemēro savs gatavošanas laiks.
2 stundas 30 minūtes
4–5 personām
1,2 kg liellopa šķiņķa vai karbonādes
4 ēdk. olīveļļas
2 daiviņas ķiploka
600 ml buljona
300 ml dzērveņu sulas
200 g dzērveņu
1 sīpols
½ apelsīna
1 ēdk. cukura
1 tējk. sāls
1 tējk. kartupeļu cietes
1. Gaļu sagriez apmēram 3 cm lielos kubiņos. Uzkarsē sautējamā katlā eļļu un pa porcijām apbrūnini tajā gaļu. Izņem no katla un noliec malā.
2. Liec katlā nomizotu, ripās sagrieztu sīpolu, sašķēlētas ķiploka daiviņas un apcep. Pievieno apelsīna sulu, dzērvenes, buljonu, dzērveņu sulu, sāli un cukuru Visu uzvāri, liec klāt gaļu. Uzliec vāku un sutini apmēram 2 stundas, līdz gaļa ļoti mīksta.
3. Izņem gaļu no katla. Samaisi cieti ar aukstu ūdeni un ar to iebiezini mērci. Pārlej Mērci gaļai un pasniedz. Lieliski garšos ar kartupeļu biezeni.
Raksts tapis ar Meža attīstības fonds (MAF) atbalstu