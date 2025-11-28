Seši gudri paņēmieni, kā izgludināt drēbes bez gludekļa
Lai drēbes izskatītos gludas un koptas, ne vienmēr vajadzīgs gludeklis — reizēm pietiek ar radošu pieeju un pāris ātriem trikiem. Izmēģini šīs praktiskās metodes, kas īpaši noder steidzīgos rītos vai ceļojumos.
■ Duša gludekļa vietā – viegli saburzītus apģērba gabalus pakarini vannasistabā, kad tur mazgājies dušā, vēlams siltā, pat pakarstā ūdenī. Jo vairāk būs tvaiku, jo labāk. Kad drēbes iznestas no vannasistabas, tās vēl atstāj uz pakaramā – tik ilgi, kamēr miklums izžūst, citādi uzreiz iegulsies jaunas krunkas. Šis paņēmiens ir ļoti piemērots drēbju izgludināšanai ceļojumu laikā.
■ Mazu apģērba gabalu izgludināšanai vari izlīdzēties ar tējkannu, kam vaļējs snīpis, vai ar katlu, kurā uzvārīts ūdens un no kura paceļas tvaiki. Apģērbu kādu brīdi paturi tvaikos un pēc tam ar plaukstu vēl palīdzi izgludināt krunkas.
■ Ja žāvē veļu speciālajā žāvētājā, var pielikt klāt dažus ledus gabaliņus, pēc tam ieslēdz žāvētāju uz visaugstāko pakāpi uz 10 minūtēm. Ledus izkusīs, iztvaikos un izgludinās veļu. Tikai pēc tam veļa nekavējoties jāizņem no žāvētāja, lai neieguļas jaunas krunkas.
■ Apkaklīšu un piedurkņu izgludināšanai noder lokšķēres, vienīgi raugies, lai tās nav tik karstas, ka atstās apdeguma pēdas.
■ Drēbes un veļa, kas žāvēta laukā vējā un saulē, top gludāka nekā telpās žāvēta.
■ Pagatavo pretkrunku aerosolu – ar to apsmidzina apģērbu, pēc tam ar plaukstu izlīdzina un atstāj, lai izžūst. Recepte: 1 tējkaroti bezkrāsaina etiķa un 1 tējkaroti sodas iepilda pulverizatorā, ielej 100 ml ūdens un krata, līdz soda izšķīst.