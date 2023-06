Kā nopirkt ērti lietojamu gludināmo dēli?

Lētu, bet smagu vai dārgāku, bet vieglu

Gludināmā dēļa virsma var būt koka, metāla vai termoplastikāta.

Koks ir ekonomisks risinājums, taču, lai nodrošinātu izturību, šāda virsma ir bieza, kas palielina dēļa svaru. Lētajiem gludināmajiem dēļiem bieži vien ir nekvalitatīvs apšuvums, kas neaizsargā virsmu no tvaika radītā mitruma, līdz ar to samazinās arī tā kalpošanas laiks.

Metāla virsmas ir daudz praktiskākas un ērtākas, jo tās ir gana plānas un ļoti izturīgas. Šāds dēls ir arī krietni vieglāks par koka līdzinieku. Ja vēlies iegādāties gludināmo dēli ar metāla virsmu, noteikti pievērs uzmanību perforācijai (caurumiem), vai arī dēlim pilnībā jābūt izgatavotam no metāla režģa. Tas nodrošina ātru visa apšuvuma ventilāciju (svarīgi, darbojoties ar tvaiku).

Dārgāks ir gludināmais dēlis, kura virsma izgatavota no termoplastikāta. Pirmkārt, tas pastāvīga mitruma iedarbībā nepūst un nepakļaujas korozijai kā koks un metāls, otrkārt, tas ir viegls un ļoti izturīgs.

Lai stabili stāv uz kājām

Gludināmie dēļi var būt liekami uz grīdas vai galda un iebūvējami. Iebūvētie dēļi ekonomē telpu, taču to atrašanās vieta (visbiežāk skapis) ir jāieplāno laikus. Ja izvēlies uz grīdas liekamo dēli, pievērs uzmanību tā kāju izvietojumam – to platumam vajadzētu būt ne mazākam par dēļa virsmas platumu, bet garumam starp tām jāpārsniedz vismaz 80 % no virsmas garuma. Kājiņām jābūt gumijas vai silikona uzlikām, lai tās neslīdētu un neskrāpētu grīdu. Tiek uzskatīts, ka visērtāk lietot gludināmo dēli, kura virsma ir 120 cm gara un 40 cm plata. Ja mājās ir maz vietas un dēlis pastāvīgi tiek pārvietots, vērts meklēt kompaktāku variantu.

Svarīgi – karstumizturīgs pārvalks

Visbiežāk gludināmā dēļa virsmas pārvalks ir izgatavots no kokvilnas, kas iztur augstu temperatūru. Dažreiz tiek izmantots arī buru audekls ar sintētisku šķiedru piejaukumu, kas labāk saķeras ar audumu, taču tas no ilgstošas saskares ar gludekli var piedegt.

Pieejami arī gludināmie dēļi ar termopārvalkiem, kas izgatavoti no sintētikas ar pretpiedeguma pārklājumu no silikona vai metalizēti. Atšķirībā no kokvilnas tie iztur augstāku temperatūru, tāpēc ir drošāki. Nopērkami arī teflona pārvalki – tie iztur augstu temperatūru, kas uzlabo gludināšanas kvalitāti, bet maksā krietni dārgāk par citiem. Pārvalka odere var būt no porolona, vatelīna vai sintepona. Pievērs uzmanība, lai pārvalks ir noņemams, nevis piešūts vai pieskavots pie dēļa. Labāk izvēlies pārvalku ar sasienamām saitēm, nevis gumiju, jo tāds kalpos ilgāk.

Kam vēl pievērst uzmanību?

* Iebūvēta rozete ar pagarinātāju būs teicams risinājums, ja blakus gludināmajai vietai nav kontakta.

* Kronšteins ir ļoti noderīgs rīks, kas neļauj vadam aizķerties aiz dēļa stūriem un citiem elementiem.

* Plauktiņš veļai būs noderīgs, ja blakus nav horizontālas virsmas, kur novietot izgludināto veļu.

* Augstuma regulēšana ir ļoti noderīga funkcija, kas gludināšanas procesu var padarīt maksimāli komfortablu. Iespējams pat nolaist gludināmo dēli tādā pozīcijā, lai var gludināt sēžot.

* Paliktnis gludeklim samazina risku gludeklim nokrist uz grīdas. Silikona fiksatori droši noturēs gludekli, nesaskrāpējot to.

* Gludināšanas rokturis noder, ja bieži jāgludina apģērba piedurknes.