Ķirbju krēmzupa
Garšīgi
Šodien 09:00
Pagatavo ķirbju zupu, kas kļūs par Tavu mīļāko ēdienu
Kad rudens un ziemas drēgnums klauvē pie durvīm, ir īstais brīdis pagatavot aromātisku un sildošu ķirbju zupu. Šī zupa ne tikai iepriecinās Tavas garšas kārpiņas, bet arī sniegs organismam nepieciešamos vitamīnus un enerģiju. Ķirbis ir bagāts ar A, C un E vitamīnu, kā arī ar šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanu un stiprina imunitāti – tas ir tieši tas, kas vajadzīgs vēsajās dienās.
Gatavošana – vienkārši un gardi
Lai pagatavotu krēmīgu ķirbju zupu, Tev vajadzēs pāris vienkāršas sastāvdaļas: ķirbi, burkānus, sīpolu, ķiploku, dārzeņu buljonu un nedaudz saldo krējumu vai kokosriekstu pienu.
- Nomizo un sagriez dārzeņus nelielos gabaliņos.
- Apcep sīpolu un ķiploku, līdz tie kļūst zeltaini.
- Pievieno ķirbi un burkānus, apcep pāris minūšu.
- Pielej buljonu un vāri, līdz dārzeņi kļūst mīksti
- Sablenē masu, pievieno krējumu un pēc garšas – sāli, piparus vai muskatriekstu.
- Iegūsi maigu, aromātisku un viegli saldenu ķirbju krēmzupu, kas lieliski saderēs ar grauzdētu maizi vai ķirbju sēklām.
Ķirbju zupas variācijas
Vari eksperimentēt ar dažādiem garšas akcentiem – pievieno ingveru, čili vai apelsīna sulu pikantumam un svaigumam. Vegānisku versiju iegūsi, ja saldo krējumu aizstāsi ar augu pienu. Ķirbju zupa ir lielisks piemērs tam, ka veselīgs ēdiens var būt arī īpaši gards un aromātisks.
Ķirbju zupa – sildošs rudens gardums Tavā virtuvē
Pagatavo šo rudens un ziemas zelta zupu un ļauj ķirbju maigajam garšas siltumam iepriecināt gan Tevi, gan Tavu ģimeni. Tā ir vienkārša, veselīga un mīlestības pilna maltīte, kas sildīs sirdi un vēderu pat visdrūmākajā dienā.