Pieci neparasti zviedru ēdieni, kas pārsteigs pat pieredzējušus gardēžus
Ceļojot rudenī vai plānojot ziemas brīvdienas, arvien vairāk cilvēku izvēlas iepazīt galamērķus ne tikai caur apskates objektiem, bet arī caur vietējām garšām. Zviedrija šajā ziņā spēj pārsteigt – tās virtuve apvieno ziemeļniecisku vienkāršību ar tādiem neparastiem ēdieniem kā pūdēta siļķe, princeses kūka un melnā zupa.
DFDS ceļošanas eksperti ir apkopojuši piecus zviedru ēdienus, kas spēj pārsteigt pat pieredzējušus gardēžus un kļūt par iemeslu doties nelielā garšu piedzīvojumā pāri Baltijas jūrai.
Melna, asiņaina un nedaudz biedējoša zupa Halovīnu sezonai
Ceļotājiem, kas plāno doties uz Zviedrijas dienvidiem, ir iespēja sasildīties ar zviedru tradicionālo zupu Svartsoppa jeb melno zupu. Tā galvenokārt tiek gatavota no zoss asinīm, kam pievieno krustnagliņas, smaržīgos piparus un citas garšvielas. Zupu pasniedz kopā ar ceptiem zoss gaļas gabaliņiem un visbiežāk gatavo tieši Mārtiņdienas priekšvakarā, kad lielākajā daļā Eiropas tiek baudīti dažādi zoss gaļas ēdieni. Gardēži Svartsoppa raksturo kā piparkūku un asinsdesas garšas apvienojumu.
Tradicionālais Lutefisk – pacietības un garšas līdzsvara pārbaudījums
Zviedrijā garšas kārpiņas var palutināt arī tie, kas priekšroku dod zivju ēdieniem. Viens no tradicionālajiem ēdieniem, ko iespējams nobaudīt visā valstī, ir Lutefisk. Tā ir žāvēta zivs, visbiežāk menca, kas apstrādāta īpašā procesā – mērcēta sārmainā ūdenī. Pirms pagatavošanas tā apmēram desmit dienas tiek atstāta tīrā ūdenī, līdz tiek iegūta želejveida konsistence. Parasti šo ēdienu pasniedz ar vārītiem kartupeļiem, zaļajiem zirnīšiem un sviestu. Lutefisk ir viens no tradicionālajiem Ziemassvētku ēdieniem Zviedrijā.
Kūka, kas iekaroja Zviedrijas galmu
Ceļotājiem, kuriem patīk klasiskas garšas, DFDS ceļošanas eksperti iesaka nobaudīt Prinsesstårta jeb princeses kūku. Tas ir Zviedrijas tradicionālais gardums, kas sastāv no gaisīga biskvīta, konditorejas krējuma un bagātīga putukrējuma slāņiem. Kūka ir pārklāta ar rullētu zaļas krāsas marcipāna kārtu, kas tai piešķir gludu, noapaļotu izskatu, un visbiežāk tā tiek dekorēta ar rozā marcipāna rozi. Sākotnēji šo desertu sauca par grön tårta jeb zaļo kūku, taču vēlāk to pārdēvēja par prinsesstårta, jo tiek lēsts, ka zviedru princeses īpaši iemīļojušas šo gardumu.
Sarkanā gaļa un brūkleņu mērce – zviedru kulinārijas ikona
Domājot par Zviedriju un tās virtuvi, daudziem nāk prātā labi zināmās gaļas bumbiņas ar krēmīgu kartupeļu biezeni. Lai gan zviedru gaļas bumbiņas ir kļuvušas ļoti populāras tūristu vidū, tās nebūt nav ēdiens, kas pilnībā raksturo Zviedrijas kulināriju, un, iespējams, pat nav radies šajā valstī. Daļa cilvēku uzskata, ka zviedri šo ēdienu aizguvuši no Itālijas, citi – ka tā izcelsme meklējama Turcijā. Tradicionāli zviedru gaļas bumbiņas tiek pasniegtas ar kartupeļu biezeni, marinētiem gurķiem un brūklenēm, kas bieži tiek pievienotas arī citiem sarkanās gaļas ēdieniem, radot īpaši interesantu garšas kombināciju.
Pūdēta siļķe – drosmīgāko gardēžu izaicinājums
Gaļas bumbiņas ir kļuvušas par iecienītu tūristu ēdienu, taču daudz plašāku popularitāti un cilvēku uzmanību iemantojusi zviedru delikatese Surströmming jeb pūdēta siļķe. Fermentācijas laikā tai rodas spēcīga smarža, kas padara Surströmming par vienu no visvairāk apspriestākajām delikatesēm pasaulē. Liela daļa cilvēku, kas apņēmušies delikatesi nogaršot, tomēr to neizdara, un viens no galvenajiem iemesliem ir nepareiza produkta atvēršana un lietošana. Šo ēdienu iespējams nobaudīt Zviedrijas ziemeļu daļā Ulvön salās, jo tieši tur šī delikatese ir radusies, taču arī valsts centrālajā daļā tā mēdz būt pieejama.