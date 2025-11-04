Publicitātes foto
Šodien 13:14
Svini kopā ar mums! Žurnālam “100 labi padomi” 15 gadi
Teiksi, kas tad tas ir – cilvēka mūžā nekas, tikai dzīves sākums. Taču žurnālam ievērojams skaitlis, turklāt tas nenorāda uz vecumu, bet gan uz lasītāju mīlestību, uzticību un žurnāla kvalitāti. Un kā gan atzīmēt šo brīnišķīgo notikumu, ja ne svinot kopā ar mūsu lasītājiem. Tāpēc aicinām piedalīties konkursā “Meklējam iecienītākās svētku receptes”.
Kā piedalīties?
Iesūti savu iecienītāko svētku ēdiena recepti. Tā var būt tava ģimenes tradīcija, īpašs deserts, svētku cepetis vai pat oriģinālais rasols. Svarīgākais, lai tā būtu recepte, kas tev nozīmē svētkus.
No visām iesūtītajām receptēm izvēlēsimies 15 finālistus, kas saņems ielūgumu uz žurnāla “100 labi padomi” svētku ballīti-meistarklasi, kur kopā ar šefpavāri Ilzi Kupču gatavosim un baudīsim gardu desertu.
Kāpēc piedalīties?
Jo iespējams, ka tieši tava recepte kļūs par kāda jauno svētku klasiku!
Turklāt:
- 15 finālisti piedalīsies meistarklasē ar Ilzi Kupču;
- labākās receptes tiks publicētas žurnālā “100 labi padomi”.
Tā ir iespēja dalīties ar savu pieredzi, iedvesmot citus un svinēt kopā ar žurnāla komandu.
Kā iesūtīt recepti?
Sūti savu recepti līdz 24. novembrim uz 100padomi@rigasvilni.lv. Ja iespējams, pievieno arī foto un īsu komentāru, kāpēc šī recepte tev ir īpaša.
Svinam kopā! “100 labi padomi” – 15 gadi, simtiem iedvesmojošu stāstu, tūkstošiem garšīgu ideju un ne tikai.