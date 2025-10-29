Soli pa solim: rudenīgs dekors - pašdarināts ķirbis
Papīra ķirbji ir lieliski – tie nezaudē formu un krāsu. Tos var dekorēt pēc vajadzības un vēlmēm – krāsot klasiski oranžus, veidot uz tiem atbaidošas sejas vai padarīt ķirbjus par romantiskiem gaismas un krāsu akcentiem telpai.
* Ķirbja krāsošanai var izmantot guaša, akvareļa vai akrila krāsas.
* Lielāka ķirbja pagatavošanai vajadzēs apaļas formas balonu. Kad tas pēc aplīmēšanas būs nožuvis, apakšpusē izgriez caurumu, lai var izkrāsot iekšpusi un ievietotu ķirbī lampiņu virteni vai LED sveci.
* Līmēšanai izmanto iespējami plānāku papīru, lai, līmējot uz rievotās virsmas, nemainītos ķirbja forma.
* Pagatavoto ķirbja formu ieteicams vispirms nokrāsot baltu vai arī līmēšanai izmantot baltu papīru, tad krāsojums būs spilgtāks un tam nespīdēs cauri krāsains papīrs.
* Lai rotājumu padarītu vēl ticamāku, arī ķirbja iekšpusi nokrāso oranžu. Balonus vajadzētu sagādāt vairākus, lai var patrenēties, jo ķirbja formas veidošana nav viegls darbiņš.
Tev vajadzēs:
balonu;
papīru;
auklu;
līmlenti;
krāsu;
PVA līmi;
šķēres;
otu.
Dari tā!
1. Balonu piepūt līdz pusei, apmēram 15 cm lielumā. Tā galu aptin ar līmlenti, lai neizplūst gaiss.
2. Ap balonu krusteniski aptin auklu. Balona apakšējā daļā auklu aptin apkārt krustam, lai nofiksētu tinumu. To pašu izdari vēlreiz, sadalot balona virsmu astoņās daļās. Augšpusē auklas galus sasien.
3. Noņem līmlenti un piepūt balonu, līdz sāk veidoties ķirbim raksturīgās virsmas rievas. Galu nosien ar auklu, lai balona forma nofiksējas.
4. Aplīmē balonu ar plāna papīra taisnstūriem un pašķidru līmi. Ļauj līmei nožūt un aplīmē vēl vismaz septiņas papīra kārtas.
5. Veido ķirbja kātu. No mīksta papīra – var izmantot tualetes papīru vai virtuves papīra dvieļus – sarullē nelielu rullīti. Aptin to ar līmlenti. Ciešāk tin augšpusē, lai veidotu kāta formu. No papīra piegriez strēmelītes un pielīmē kāta apakšējā daļā, lai to varētu pielīmēt pie ķirbja formas.
6. Uz baltās ķirbja formas ar trafaretu uzzīmē izgriešanai paredzētas vietas. Tās izgriez ar papīra nazi pēc tam, kad ķirbis nokrāsots un nožuvis. Ja ķirbi gribi tikai krāsot, ar zīmuli vari uzzīmēt rakstu, ko pēc tam izkrāso sev tīkamās krāsās. Ļauj nožūt.