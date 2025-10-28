Rīgas veikalu skatlogus jau pārņēmis Halovīns
Rīgas ielās jau jūtama Halovīna noskaņa — skatlogos gozējas ķirbji, spoki un raganas, bet veikalu ieejas rotā zirnekļu tīkli un ...
FOTO: skeleti, ķirbji un spoki! Rīgas veikalu skatlogus jau pārņēmis Halovīns
Rīgas ielās jau jūtama Halovīna noskaņa — skatlogos gozējas ķirbji, spoki un raganas, bet veikalu ieejas rotā zirnekļu tīkli un sveču gaisma. Jauns.lv devās pilsētas ielās, lai iemūžinātu krāšņākās un radošākās dekorācijas, kas liek garāmgājējiem pasmaidīt un mazliet arī nodrebināties.
Šogad īpaši izceļas Vecrīgas un tirdzniecības centru skatlogi, kuros Halovīna tematika savienota ar rudens siltajiem toņiem un elegantu dizainu. Aicinām ielūkoties foto galerijā un sajust svētku atmosfēru, kas pamazām pārņem Rīgu!
Taču kopumā šie svētki Latvijā vēl nav kļuvuši izteikti populāri. Halovīnu 31. oktobrī valstī neatzīmēs 73% iedzīvotāju, savukārt 19% šos svētkus svinēs, informēja interneta tehnoloģiju un pētījumu uzņēmums SIA "Gemius Latvia", atsaucoties uz veikto aptauju. Vienlaikus 8% iedzīvotāji vēl nav izvēlējušies vai iesaistīsies svētku aktivitātēs.
Starp tiem, kuri svinēs Halovīnu, 47% plāno vilkt maskas vai tērpus un doties saldumu diedelēšanā, 46% iecerējuši izdekorēt mājokli, bet 27% - apmeklēt Halovīnam veltītus pasākumus. Savukārt 26% norādījuši, ka svētkus galvenokārt svinēs viņu bērni, bet 15% Halovīnu pavadīs tuvinieku lokā, rīkojot tematiskas svinības vai dodoties ciemos.
Citi norādījuši, ka svētkos dalīs saldumus, saģērbsies Halovīna tematikā darbavietā, skatīsies šausmu filmas, kā arī Halovīna dienā svinēs citus svētkus, piemēram, dzimšanas dienu vai vārda dienu.
Aptaujas dalībnieki, kuri nolēmuši Halovīnu nesvinēt, kā biežāko iemeslu minējuši to, ka šī svētku tradīcijas viņiem nešķiet saistošas - tā atzinuši 47% respondentu. Savukārt 46% Halovīnu neuzskata par svētkiem, 35% to nesvin tāpēc, ka to nedara arī viņu ģimene vai draugi, bet 5% norādījuši, ka viņiem trūkst zināšanu par šo svētku tradīcijām.
Citi aptaujātie atbildējuši, ka Halovīnu nesvinēs, jo šie svētki neatbilst reliģiskajām vērtībām, dažiem tie vienkārši neinteresē vai nepatīk, daži norādījuši, ka tie nav latviešu svētki. Daļa aptaujāto Halovīnu vairs nesvin, jo paši vai bērni ir par vecu, lai svinētu.
Halovīna svinībās aktīvāk iesaistīsies Pierīgas iedzīvotāji - 28%, savukārt 24% svinētāju dzīvo Rīgā un 16% - Vidzemē. Mazāk Halovīns tiek svinēts Latgalē, kur 80% aptaujāto norādījuši, ka šos svētkus nesvinēs, kamēr Vidzemē svinībās neiesaistīsies 78%, bet Zemgalē un Kurzemē - 77%. Aptaujā piedalījās 1659 Latvijas interneta lietotāju.