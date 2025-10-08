Nosaukta veselīgākā zivs uzturam
D vitamīns ir taukos šķīstošs vitamīns, kas nepieciešams kalcija uzsūkšanās procesam un šūnu augšanai. Tā dabīgs avots ir treknas zivis, piemēram, lasis, sardīnes un skumbrija.
Zivis ir bagātas ar D vitamīnu, jo tās barojas ar fitoplanktonu un zooplanktons. Saskaņā ar ASV Nacionālā veselības institūta informāciju šie organismi peld tuvu ūdens virsmai un absorbē saules ultravioleto starojumu, tādējādi uzkrājot D vitamīnu, par to raksta "Verywellhealth". Izdevums nosaucis 6 zivju veidus, kuros ir visaugstākais šī vitamīna saturs.
1. Varavīksnes forele
Vienā porcijā (85 g) varavīksnes foreles ir 16,2 mikrogrami D vitamīna. Saskaņā ar ASV Nacionālā veselības institūta datiem šāds daudzums nodrošina 81% no ieteicamās diennakts normas D vitamīna.
Turklāt varavīksnes forele satur arī vērtīgas taukvielas, olbaltumvielas un citus vitamīnus. Tai ir maiga, pārslaina konsistence un viegla garša.
2. Skumbrija
Tās D vitamīna saturs ir gandrīz tikpat augsts kā varavīksnes forelei. Skumbrija ir arī bagāta ar omega-3 taukskābēm. Tiek norādīts, ka veselīgo tauku pievienošana uzturam palīdz samazināt sirds slimību, demences un Alcheimera slimības risku.
3. Lasis
85 gramos laša ir apmēram 14,2 mikrogrami D vitamīna. Saskaņā ar ASV Lauksaimniecības ministrijas datiem, savvaļas lasī ir vairāk D vitamīna nekā audzētajā.
2019. gadā žurnālā MDPI publicēts pētījums atklāja, ka vienā porcijā laša, kas audzēts Baltijas jūrā, ir no 556 līdz 924 starptautiskajām vienībām (SV) D vitamīna.
Lasis ir bagāts arī ar B grupas vitamīniem, kas nepieciešami šūnu augšanai, DNS atjaunošanai, kā arī smadzeņu un nervu sistēmas veselībai.
4. Sardīnes
Divās sardīnēs ir apmēram 1,2 mikrogrami D vitamīna. Šīs mazās zivis var ēst tieši no kārbas vai pievienot salātiem, pastai vai picai. Sardīnes ir bagātas ar omega-3 taukskābēm, B grupas vitamīniem, olbaltumvielām un kalciju.
5. Tuncis
85 gramos tunča ir 1 mikrograms D vitamīna. Tunci var grilēt, cept, apcept vai izmantot salātu pagatavošanai kopā ar seleriju un sīpoliem.
Gan svaigais, gan konservētais tuncis satur daudz D un A vitamīna, kā arī olbaltumvielu. Svarīgi atzīmēt, ka tuncis satur dzīvsudrabu - smago metālu, kas ilgtermiņā var radīt nopietnas veselības problēmas.
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde iesaka grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, izvēlēties zivju veidus ar zemāku dzīvsudraba saturu.
6. Siļķe
85 gramos siļķes ir apmēram 4,5 mikrogrami D vitamīna. Tā ir bagāta ar olbaltumvielām, kalciju, fosforu, kāliju un veselīgajiem taukiem.
Marinētā siļķe satur vairāk nātrija nekā svaigā, tāpēc cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu ieteicams to lietot piesardzīgi vai izvēlēties alternatīvas.