Austrumu pierobežā izkaisīs ēsmas ar vakcīnu pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) šonedēļ uzsācis meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu.
Ēsmas ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumsērgas vīrusa celmu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, tiks izvietotas valsts austrumu pierobežā. Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenotsuņiem, jo tie ir galvenais trakumsērgas rezervuāri dabā.
Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr, to apēdot, dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta.
Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, kas ēsmas iekšpusē ir šķidra (tā nonākusi acīs vai brūcē), jāvēršas pie ārsta.
Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.
PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.
Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija kopš 2005. gada regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta; pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (WOAH) 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.
Ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina mājas (istabas) dzīvniekus regulāri vakcinēt pret trakumsērgu, kā arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.