Zemeņu sezonas noslēgums – gatavo dzērienus no šīm ogām

Zemenes ir ne tikai garšīgas, bet arī bagātas ar C vitamīnu, antioksidantiem un šķiedrvielām. Gatavojot dzērienus, Tu vari izcelt šo ogu dabīgo saldumu un krāsu, vienlaikus izvairoties no mākslīgiem saldinātājiem. Dzērieni no zemenēm ir lielisks veids, kā papildināt ikdienas uzturu ar dabīgām uzturvielām, kas uzlabo pašsajūtu un stiprina imunitāti.