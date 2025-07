Garāžu fenomens: kā padomju cilvēki tika pie mājas savam auto

Izejot visas birokrātiskās procedūras, kooperatīvu reģistrēja un iedalīja tam zemes gabalu garāžu celtniecībai – parasti tas atradās kādu gabaliņu no dzīvojamā rajona, kurā mitinājās lielākā daļa kooperatīva biedru. Reizēm attālums no dzīvojamām mājām varēja būt pat kilometrs vai divi, jo tiešā guļamrajona tuvumā garāžu kompleksus reti kad ļāva būvēt – ja nu tur esošo zemi ievajadzēsies jaunu ēku celtniecībai? Tādēļ, biedri, ejiet vien kādu gabaliņu tālāk un būvējiet savas garāžas tur tajā krūmājā aiz izgāztuves! Taču padomju pilsoņi nekurnēja un bija laimīgi pat par tādu kaktu. Tas nekas, ka līdz savam auto no mājām jāiet pusstundu, toties braucamais būs zem jumta! Tomēr lielākie piedzīvojumi gan vēl bija priekšā, jo kārotās atļaujas dabūšana bija tīrais nieks, salīdzinot ar pašu celtniecību.