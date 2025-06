Košās drēbēs ģērbušos cilvēkus odi pamana jau no 15 metru attāluma

Vasara ir brīnišķīga, bet tai ir viens liels trūkums – odi. No cilvēka viedokļa paši odi “sastāv” tikai no trūkumiem – nepatīkams ir gan odu necilais augumiņš, ko nevaram pamanīt, kad tie pielido, gan sīcoņa (īpaši naktī), gan dzēliens, asins sūkšana un rezultāts uz miesas – neganti niezošas pumpas. Tāpēc plaukst un zeļ odu atbaidīšanas līdzekļu industrija, sākot no sprejiem līdz dārgām odu repelentu tehnoloģijām. Taču palīdzēt var arī augi un zināšanas par to, kas odus pievelk un kas atbaida.