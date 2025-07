Kur katrs skapis ir personība: kā Sandra Zaiceva iekārtojusi savu sapņu māju

Galvenā ieeja mājā ir no ielas puses pagalma, bet otra – no dārza puses. Abās pusēs izveidotas verandas, caur kurām nokļūst mājas centrālajā daļā – plašajā zālē. Ēkas apdzīvojamā platība ir 400 kvadrātmetru, lai gan augšstāvā slīpo griestu dēļ daļa platības nav izmantojama. Pirmajā stāvā vienā pusē Sandra iekārtojusi mājokli sev, bet otrā ir vairāki apartamenti ar atsevišķām ieejām. Vienā pirmā stāva apartamentā var ienākt no divām pusēm – no iekšpuses un ārpuses. Savukārt mansardā izveidoti divi apartamenti – lielais (ar ēdamistabu, virtuvi, dzīvojamo istabu un guļamistabu) un mazāks, kas tiek dēvēts par jaunlaulāto istabu. Saimniece savā pašreizējā dzīvesvietā pieradusi pie plašām telpām, tāpēc sākumā šķitis, ka guļamistabas apartamentos būs ļoti mazas, tomēr izrādījās, ka visam nepieciešamajam vietas pietiek.