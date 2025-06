Ciemos pie Pētera Novičenoka - tiesneša, kurš brīvajā laikā sadzīvo ar bitēm

Vecākiem pārsvarā bijis ap desmit stropu, vienubrīd to skaits izaudzis līdz 21. “Tad nu gan mēs intensīvi darbojāmies. Medum bija noiets, mamma to pārdeva Rēzeknes tirgū. Drava tika reģistrēta, medum veiktas analīzes, izietas pārējās nepieciešamās procedūras, lai to drīkstētu realizēt. Tolaik ievācām tādu apjomu, ka, ja netirgo, nezini, kur likt. Mūsu lielākais ieguvums no dravas bija kādi 800 litri medus. Ne radu, ne draugu nepietika, lai visiem pa kannai iedotu,” atceras Novičenoks.