Latvijas formula: kā mītu par zaļo Latviju pārvērst realitātē?

LBTU asociētā profesore Baiba Jansone uzskata, ka meža apsaimniekošanas kontekstā svarīgi ir runāt ne tik daudz par klimata pārmaiņu novēršanu, cik par pielāgošanos tām. “Viens no lielākajiem izaicinājumiem pēdējos gados ir zaļais kurss jeb green deal, kas meža nozarei nešķiet sevišķi patīkams. Tur ir ļoti daudz lietu, kas mazina mūsu konkurētspēju, mazina mūsu tautsaimnieciskās izaugsmes potenciālu un neatkarību dažādās jomās, piemēram, enerģētikā. Meža nozare pēdējos gados ļoti daudz spēku veltījusi tam, lai skaidrotu un argumentētu šo viedokli arī Eiropas gaiteņos.” Kā piemēru profesore min kūdras nozari. Purvs ir lielisks emisiju piesaistītājs, bet, iegūstot tajā kūdru, tās visas tiek “atbrīvotas”’ līdz ar to šī nozare ir ievērojami reglamentēta. Jansone to uzskata par sāpīgu jautājumu. “Mēs esam kūdras lielvalsts, un šis klimata pārmaiņu modelis pa kūdras nozari ir iesitis tik sāpīgi, ka tai nākas domāt, kā izdzīvot šajos apstākļos. Kūdra ir svarīga arī daudzām citām tautsaimniecības nozarēm, piemēram, kūdras substrāts ir neaizvietojams lauksaimniecībā. Tam nav alternatīvas. Ir pētījumi šajā virzienā, bet neviens no tiem efektivitātes un izmaksu ziņā nevar pilnvērtīgi aizstāt kūdras substrātu.”