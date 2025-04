Cik bieži elektrotīklu pabojā spalvaini vandaļi? Tipiskākie dzīvnieku izraisīti bojājumi

"Sadales tīklu" savā ziņā var dēvēt par balto stārķu lielsaimniecību, jo uz elektrolīniju balstiem ligzdas vij teju 80 % balto stārķu populācijas Latvijā. Lai padarītu stārķu ligzdošanu drošāku gan pašiem putniem, gan arī apkārtējiem iedzīvotājiem, uzņēmums uz stabiem, kur drošības apsvērumi pieļauj, izvieto speciālas metāla ligzdu pamatnes. Tomēr arī šie pasākumi negarantē to, ka aktīvā ligzdošanas sezonā kāds no svēteļiem neaizskars elektrolīniju, piemēram, nesot zarus uz ligzdu. Stārķu izraisīti elektrotīkla bojājumi nav retums – 2024. gadā ir reģistrēti vairāk nekā 1200, kas ir apmēram 8 % no kopējā gada laikā reģistrēto bojājumu skaita.