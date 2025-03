Ciemos pie Labanovsku ģimenes, kas Brantu pagastā jau gadiem gatavo gardās un veselīgās “Birzī” sulas un sīrupus

Labanovski lasījuši, ka visvairāk sulu iegūst no melnā valrieksta koka. “Mūsējais vēl par mazu sulas tecināšanai, droši vien augs ļoti lēni, jo tradicionāli aug siltākā klimatā. Latvijā ir diezgan daudz parasto, grieķu valriekstu, mēs stādus ieguvām no paziņas, kuram ir sena audze no pirmās brīvvalsts laikiem, kuru kāds entuziasts bija sastādījis. Pavasarī tur urbām, un sulas tek. Diezgan maz, nedaudz zelta piles, bet interesanta garša. Salduma ziņā nedaudz līdzinās kļavas sulai, bet ja, piemēram, apēdat riekstus, mutē ir nedaudz savelkoša sajūta. Tāda pati ir pēc valrieksta sulas baudīšanas,” atklāj Ervins.