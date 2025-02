Briselē atkal spriež par malkas apkures ierobežošanu

Pieņemot jauno regulējumu, nāktos pārbūvēt krāsnis, pilnībā mainot to sadegšansa kameru konstrukciju, kas prasītu papildus ieguldījumus un malkas apkuri no teju vai paša lētākā apkures veida padarītu par dārgu un ekskluzīvu. Šādu ceļu jau ir izmēģinājusi Vācija, kura no šā gada pēc savas iniciatīvas noteikusi izmešu normas privātmāju malkas krāsnīm, taču arī tur šo lēmumu daudzi iedzīvotāji uztvēruši ar neizpratni. Nav grūti prognozēt, ka Austrumeiropā, kur atšķirībā no Vācijas un pārējās Rietumeiropas mežu un malkas ir papilnam, iebildumi pret malkas apkures ierobežojumiem būtu vēl lielāki. Turklāt Eiropas Mājas apkures iekārtu komiteja, kurā apvienojušies lielākie krāšņu un plīšu ražotāji, jau ir paziņojuši, ka līdz 2027. gadam nekādi nevar paspēt uzsākt tādu iekārtu ražošanu, kas atbilstu jaunajiem standartiem, ja tādi tiks pieņemti. Kā raksta "Politico", tam būtu vajadzīgi vismaz pieci vai pat septiņi gadi.