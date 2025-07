"Darba devējs apgalvo, ka nekad agrāk nav redzējis darbinieku" - Kas slēpjas aiz zemeņu novākšanas biznesa

Pirmā ekspluatācijas pazīme bieži vien ir darba samaksas juceklis. Ja algu neizmaksā vai izmaksā tikai daļu no tās, darba devējs to var attaisnot ar uzturēšanās, braukšanas vai dokumentu noformēšanas izdevumiem. Ārvalstu darbinieks pie tam var principā nesaprast, ka viņu krāpj, vai neuzdrošināties aizstāvēt savas tiesības. No darba devēja viedokļa turēt cilvēku neziņā vai bailēs ir izdevīgi kontroles saglabāšanai.