Svētki bez stresa: kā pasargāt māju un ģimeni svētkos

Svētku gaidīšanas laiks nav iedomājams bez sveču radītās atmosfēras un mājīguma, vienlaikus tās ir viens no nopietnākajiem ugunsdrošības riskiem. To iespējams mazināt, izmantojot LED gaismiņas un sveces, kuras “deg” bez īstas liesmas. Ja tomēr priekšroku dodat tradicionālajām svecītēm, tās jānovieto drošā attālumā no degošiem materiāliem, tostarp eglītes zariem vai tekstilizstrādājumiem (aizkariem, dīvāna spilveniem), turklāt nekādā gadījumā nedrīkst atstāt degošas sveces bez uzraudzības. Var aizdegties arī mākslīgā eglīte!