Rožu audzētāja Kristīne Jučkoviča: "Manā dārzā oriģinālās franču rozes pārziemoja sliktāk nekā Latvijā uzpotētās"

Kristīne Jučkoviča: “Viss sākās ar desmit rozēm. Toreiz man šķita, ka tas jau ir ļoti daudz un ļoti skaisti, un es esmu lepna rožu audzētāja… Manuprāt, pandēmija rožu audzēšanu padarīja par visas Latvijas hobiju, piemēram, feisbukā liepājnieces Romijas Andersones izveidotajai lapai Tikai rozes! ir vairāk nekā 20 000 dalībnieku. Pateicoties Romijai un tam, ka arī rožu audzētāji darbojas arvien plašāk, ir daudz vietu Latvijā, kur iegādāties stādus. Es, piemēram, pirmsākumos rozes pasūtināju no ārzemēm. Pētīju ārvalstu rožu audzētāju piedāvājumu, pasūtināju, kurjers veda. Ar dažādām sekmēm. Jāapzinās arī tas, ka katrs gads nes citu dārzu – kaut kas izsalst, piemēram, kā pērn, kad rozēm ziema nepatika – auksts nebija, bet mitrs gan – nosala pat tādas, kas manā dārzā auga teju mūžīgi. Pat ziemcietes izsala! Tāpēc vienmēr jātur prātā, ka dārzs ir dzīvs, tāpēc gadu no gada un dienu no dienas savādāks.”