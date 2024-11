“Ezerkauliņi Agro” un “Ķeizarsils” ģimeņu starpā domstarpības: ārkārtas sapulcē lems par likvidāciju

Minētās sapulces sasaukusi uzņēmumu valdes locekle Kristīne Brunovska. SIA “Ezerkauliņi Agro” dalībnieki ir Kaspars Brunovskis un Kristīne Brunovska, kuriem kopā pieder 50 % no uzņēmuma pamatkapitāla. Savukārt pārējie 50 % no uzņēmuma pamatkapitāla ir sadalīti starp Helmutu Balderi – Sildedzi, Anitu Balderi – Sildedzi un Diānu Balderi – Sildedzi. SIA “Ķeizarsils” dalībnieki ir Kaspars Brunovskis un Kristīne Brunovska, kuriem kopā pieder 50.14 % no uzņēmuma pamatkapitāla. Savukārt pārējie 49.85994% kapitāla daļu pieder Helmutam Balderim – Sildedzim un Anitai Balderei – Sildedzei.