Kāpjot ārā no vannas, ar slapjām kājām pieskarties vadam ir ārkārtīgi bīstami

Tas izklausās neticami, taču Latvijā vairākkārt ir notikušas bīstamas elektrotraumas, jo cilvēks ir pašrocīgi labojis spriegumam pieslēgtu elektroierīci. Vēl šogad kāds Latvijas iedzīvotājs šādi ir guvis tik spēcīgu elektriskās strāvas triecienu, ka piedzīvoja klīnisko nāvi. Ja kādai elektroierīcei ir nepieciešams remonts, to visdrošāk ir uzticēt elektrospeciālistam. Ja tomēr pieņemts lēmums to darīt paša spēkiem, ierīce vispirms jāatvieno no sprieguma! Bieža kļūda ir arī dažādu remontdarbu veikšana, pirms tam neatslēdzot elektrību konkrētai telpai vai visam īpašumam (atslēdzot drošības slēdžus jeb "korķus"). Piemēram, naglu vai dībeļu dzīšana sienā – ir jāatceras, ka elektrības vadi un kabeļi ir arī aiz apmetuma, un darbu laikā varam tos aizķert.