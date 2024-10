Šogad laba ozolzīļu raža. Kāpēc tas ir būtiski?

Te var rasties jautājums – kāda gan zīļu raža no tik jauniem kociņiem? Mīklas atminējums slēpjas potēšanā, jo uz jaunajiem kociņiem var uzpotēt zarus no veciem kokiem, un tad tie sāk ziedēt jau trešajā gadā. “Ja mēs sēklu plantāciju sāktu audzēt no sējeņiem jeb zīlēm, tad gan pirmā ziedēšanu būtu tikai padsmit gados. Taču, lai saglabātu ģenētiku, mēs izmantojam potēšanu, un tas ļauj arī paātrināt ziedēšanu,” skaidro Auziņš.