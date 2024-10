Kā pasargāt suni no sliktas elpas un zobu problēmām: veterinārārstes padomi

Lai izvairītos no iekaisumiem un bojātiem zobiem, ir svarīgi katru dienu rūpēties par suņa zobu tīrību. Regulāra zobu tīrīšana ir visefektīvākais veids, kā novērst zobakmens uzkrāšanos un nodrošināt suņa zobu ilgtermiņa veselību. Tam nepieciešams izmantot speciāli suņiem paredzētas zobu pastas un zobu birstes. Ja nav pieejamas suņu zobu birstes, var izmantot arī mīkstas bērnu zobu sukas vai marlīti, uztinot to uz pirksta. Regulāra zobu kopšana palīdzēs izvairīties no dārgām zobārsta vizītēm un nodrošinās, ka suņa mutes dobums ir vesels.