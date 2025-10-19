Debašu laikā televīzijā mirst Argentīnas politiķis. Brīdinām, nepatīkams skats!
Pusotru nedēļu pirms Argentīnā paredzētajām parlamenta vēlēšanām notikusi nelaime, kad trešdien televīzijas debatēs miris centriski labējās Radikālās pilsoniskās savienības politiķis un kandidāts vēlēšanās Ernāns Damiani.
El exdiputado y candidato radical misionero Hernán Damiani falleció tras sufrir una descompensación cardíaca durante un debate en un canal de streaming. pic.twitter.com/hLeLmaeoqk— MDZ Online (@mdzol) October 16, 2025
64 gadus vecais Damiani saļima tiešraidē translēto debašu laikā neilgi pēc to sākuma, vēsta “Ynetnews.com”. Viņam metās palīgā raidījuma vadītāji un viesi, tostarp arī bijušais Argentīnas veselības ministrs Valters Vilalba, kurš mēģināja cietušo reanimēt, līdz ieradās izsauktie ārsti.
Diemžēl politiķi izglābt neizdevās, un slimnīcā tika konstatēta viņa nāve. Medijos norāda, ka, visticamāk, viņa nāves cēlonis bija sirdslēkme.
Vidustermiņa vēlēšanas Argentīnā paredzētas 26. oktobrī, kad tiks ievēlēta puse no Deputātu palātas 257 parlamentāriešiem, kā arī trešdaļa no Senāta 72 pārstāvjiem.