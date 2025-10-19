Debašu laikā televīzijā mirst Argentīnas politiķis. Brīdinām, nepatīkams skats!
Ernāns Damiani mirkli pirms nelaimes (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē

Debašu laikā televīzijā mirst Argentīnas politiķis. Brīdinām, nepatīkams skats!

Nils Zālmanis

Jauns.lv

Pusotru nedēļu pirms Argentīnā paredzētajām parlamenta vēlēšanām notikusi nelaime, kad trešdien televīzijas debatēs miris centriski labējās Radikālās pilsoniskās savienības politiķis un kandidāts vēlēšanās Ernāns Damiani.

Debašu laikā televīzijā mirst Argentīnas politiķis...

64 gadus vecais Damiani saļima tiešraidē translēto debašu laikā neilgi pēc to sākuma, vēsta “Ynetnews.com”. Viņam metās palīgā raidījuma vadītāji un viesi, tostarp arī bijušais Argentīnas veselības ministrs Valters Vilalba, kurš mēģināja cietušo reanimēt, līdz ieradās izsauktie ārsti. 

Diemžēl politiķi izglābt neizdevās, un slimnīcā tika konstatēta viņa nāve. Medijos norāda, ka, visticamāk, viņa nāves cēlonis bija sirdslēkme.

Vidustermiņa vēlēšanas Argentīnā paredzētas 26. oktobrī, kad tiks ievēlēta puse no Deputātu palātas 257 parlamentāriešiem, kā arī trešdaļa no Senāta 72 pārstāvjiem.

Tēmas

Argentīna

Citi šobrīd lasa