48 gadu vecumā miris "Limp Bizkit" basģitārists Sems Riverss
18. oktobrī 48 gadu vecumā miris viens no amerikāņu ņūmetāla grupas “Limp Bizkit” dibinātājiem, basģitārists Sems Riverss.
Repmetāla grupas "Limp Bizkit" koncerts "Arēnā Rīga"
Par sava biedra aiziešanu aizsaulē grupa paziņoja sociālajos tīklos, Riversu nodēvējot ne tikai kā “mūsu basistu”, bet gan “skaņas dvēseli”. “Ar pirmo mūsu kopā spēlēto noti Sems ienesa gaismu un ritmu, ko nav iespējams aizstāt. Viņa talants bija dabisks, klātbūtne bija neaizmirstama, sirds bija milzīga.”
Mūziķa nāves iemesls nav publiskots. 2015. gadā viņš uz vairākiem laiku atstāja grupu aknu kaites dēļ, ko izraisīja pārmērīga dzeršana, un viņam bija nepieciešama aknu transplantācija.
Limp Bizkit un viņu viesi Rīgā
“Limp Bizkit” 1994. gadā Floridas štata Džeksonvilā izveidoja solists Freds Dērsts, ģitārists Robs Voterss, basģitārists Sems Riverss un bundzinieks Džons Oto. Voterss grupu atstāja 1995. gadā (nomira 2018. gadā), viņu nomainīja Vess Borlends, bet 1996. gadā kolektīvam pievienojās Rīgā dzimušais Leors Dimants jeb “DJ Lethal”. 2000. gadā “Gibson Awards” Riversu atzina par gada labāko basģitāristu.
Grupa guvusi milzīgus panākumus, pārdevusi apmēram 40 miljonus ierakstu eksemplārus visā pasaulē, kā arī trīsreiz nominēta “Grammy” balvai. 2000. gadā grupa saņēma "Billboard" mūzikas balvu kā labākā modernā roka izpildītāja, 2001. gadā saņēma "MTV Europe" mūzikas balvu kā labākā grupa, par labāko albumu ("Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water") un labāko tīmekļa vietni, godalgas savulaik saņēmuši arī grupas singli "Nookie" un "Rollin".
Tā izdevusi sešus studijas albumus, pēdējais “Still Sucks” dienas gaismu ieraudzīja 2021. gadā desmit gadus pēc iepriekšējā albuma. 2025. gada 12. septembrī grupa izlaida jaunu singlu “Making Love to Morgan Wallen”, bet 2023. gadā Borlends bija paziņojis, ka grupa strādā pie jaunā albuma.