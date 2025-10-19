Pasaulē

Slēgta Luvra, tur notikusi laupīšana

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Luvrā šorīt notikusi laupīšana, paziņojusi Francijas kultūras ministre Rašida Dati. Muzejs ir slēgts.

Slēgta Luvra, tur notikusi laupīšana...

"Šorīt Luvras muzeja atvēršanas laikā notika laupīšana," platformā "X" paziņoja ministre.

Muzejs paziņoja, ka šodien būs slēgts, bet nepaskaidroja, kas ir nozagts.

Soctīklos vēsta, ka bruņoti laupītāji sasituši vitrīnas un nolaupījuši dimantus, kas savulaik piederējuši Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei.  BBC vēsta, atsaucoties uz Francijas medijiem, ka trīs ļaundari maskās ielauzās muzejā drīz pēc tā atvēršanas, ar ārējo liftu iekļuva Apollona galerijā un sagrābuši deviņus juvelierizstrādājumus, pēc tam aizbēga ar skūteri.

Tēmas

LuvraParīzeFrancijaBBC

Citi šobrīd lasa