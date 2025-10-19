Slēgta Luvra, tur notikusi laupīšana
Luvrā šorīt notikusi laupīšana, paziņojusi Francijas kultūras ministre Rašida Dati. Muzejs ir slēgts.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k
"Šorīt Luvras muzeja atvēršanas laikā notika laupīšana," platformā "X" paziņoja ministre.
Muzejs paziņoja, ka šodien būs slēgts, bet nepaskaidroja, kas ir nozagts.
Soctīklos vēsta, ka bruņoti laupītāji sasituši vitrīnas un nolaupījuši dimantus, kas savulaik piederējuši Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei. BBC vēsta, atsaucoties uz Francijas medijiem, ka trīs ļaundari maskās ielauzās muzejā drīz pēc tā atvēršanas, ar ārējo liftu iekļuva Apollona galerijā un sagrābuši deviņus juvelierizstrādājumus, pēc tam aizbēga ar skūteri.
Thieves just executed an armed heist at the Louvre, shattering display cases to steal historic diamonds once owned by Napoleon and Empress Josephine. The museum has been temporarily closed following the robbery.https://t.co/rmozN8rCV5— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) October 19, 2025
Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.— Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025
Importante présence policière sur place.
La foule est tenue à distance.
Le musée restera fermé aujourd'hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO