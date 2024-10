No traukiem var izdalīties kaitīgas vielas, brīdina zinātnieki. Vai nerūsējošais tērauds tiešām ir tik slikts?

Kaut arī dzeršana no vara traukiem ir ļoti ieteicama, tomēr gatavot vara katlos un ēst no vara šķīvjiem nav ideālais variants. Cepot vai vārot vara un arī misiņa (vara un cinka sakausējums) traukos, notiek ķīmiska reakcija, it sevišķi tad, ja izmanto skābus produktus. Pat sāls var reaģēt ar citu pārtiku vai gatavošanas laikā paātrināt to metālisko reakciju. Rezultātā ēdienā nonāk varš, kas var izraisīt ķīmisku saindēšanos un saslimšanu. Skābiem produktiem, kā tomāti, citroni, rūgušpiens, biezpiens un citi raudzēti piena produkti, marinēti dārzeņi, ievārījums, nevajadzētu nonākt vara (misiņa) traukos.