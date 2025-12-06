Lietuva anulē termiņuzturēšanās atļaujas 145 Krievijas pilsoņiem par biežiem ceļojumiem uz Krieviju un Baltkrieviju
Lietuvas Migrācijas departaments anulējis termiņuzturēšanās atļaujas (TUA) 145 Krievijas pilsoņiem, kas bieži ceļojuši uz Krieviju un Baltkrieviju jau pēc tam, kad spēkā bija stājušies jaunie ierobežojumi, sestdien vēsta laikraksts "Kauno diena".
Departamenta pārstāvis Roks Pukinsks sacīja, ka atļaujas anulētas saskaņā ar Likumu par ierobežojošiem pasākumiem. Tas aizliedz Krievijas pilsoņiem, kam ir uzturēšanās atļaujas Lietuvā, ceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju biežāk nekā reizi trīs mēnešos.
Saskaņā ar 1. decembra datiem Lietuvā ir spēkā 185 000 termiņuzturēšanās atļauju - vairāk nekā 76 000 Ukrainas pilsoņu, 46 500 Baltkrievijas un nedaudz vairāk nekā 5000 Krievijas pilsoņu.
Pirmo reizi termiņuzturēšanās atļauja šī paša iemesla dēļ tika anulēta kādam Krievijas pilsonim jūlijā.
Tad Migrācijas departaments brīdināja, ka vairāk nekā 30 Krievijas pilsoņi var zaudēt atļauju, jo bieži brauc uz Krieviju un Baltkrieviju.
Lietuvas parlaments noteica ierobežojumus, reaģējot uz izlūkdienestu brīdinājumiem par risku, ka cilvēki, kas dodas uz Krieviju un Baltkrieviju, tur var tikt savervēti.