Zelenskis atklāj, ka apsprieda Krievijas draudus un neizpildītos solījumus ar ASV pārstāvjiem
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka viņam ir sniegta informācija par notiekošajām sarunām starp Ukrainu un ASV, kurās piedalījās delegācijas Floridā.
Publiskojot ziņu sociālajā tīklā “X”, Ukrainas prezidents teica, ka viņam bija "garš un būtisks" telefona zvans ar ASV īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, Donalda Trampa znotu Džaredu Kušneru un Ukrainas diplomātiem.
Viņš sacīja: "Mēs apspriedām daudzus jautājumus un izskatījām galvenos punktus, kas varētu nodrošināt asins izliešanas izbeigšanu un novērst jauna pilna mēroga Krievijas iebrukuma draudus, kā arī risku, ka Krievija neizpildīs savas solījumus, kā tas ir noticis vairākkārt agrāk."
Zelenskis norādīja, ka visas puses piekrita "nākamajiem soļiem un sarunu formātiem". Viņš arī pateicās Trampam "par tik intensīvu pieeju sarunām".
ASV un Ukrainas delegāciju sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā, kuras notiek Floridas štata Maiami pilsētā, turpināsies sestdien trešo dienu pēc kārtas.
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners šajās sarunās tiekas ar Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu un Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Andriju Hnatovu.