No mīļotā izšķīrusies dziedātāja Adriana Miglāne...

foto: Rojs Maizītis
Adrianas Miglānes attiecības ar Oļegu Zabirko tomēr izjukušas.
Vēl nesen dziedātāja Adriana Miglāne vēstīja, ka atradusi laimi jaunās attiecībās ar uzņēmēju Oļegu Zabirko. Tagad Miglāne apliecinājusi, ka šīs attiecības tomēr izjukušas.

Miglāne savā ierakstā publiski atzīstas par aizraušanos ar alkoholu, ko raksturo kā dzīves tumšāko periodu. “Es atzīstu, ka biju aizrāvusies ar atkarību - alkohols! Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagi. Tu vairs neesi Tu! Bet es lepojos ar sevi, ka tiku pāri!” raksta Adriana.

Adriana raksta, ka šobrīd viņai vissvarīgākā ir sava ģimene un, ka viņa vēlas būt citiem piemērs, ka dzīvē visu var mainīt.

Dziedātāja Adriana Miglāne un uzņēmējs Oļegs Zabirko.

