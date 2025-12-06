Īlons Masks šokē ar paziņojumu: Eiropas Savienība jāatceļ, lai atgrieztu suverenitāti valstīm
Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks paudis viedokli, ka Eiropas Savienībai (ES) vajadzētu tikt atcelta, lai suverenitāte tiktu atgriezta individuālajām valstīm.
“ES jāatceļ, un suverenitāte jāatgriež individuālajām valstīm, lai valdības varētu labāk pārstāvēt savus iedzīvotājus,” sociālajā tīklā “X” izteicies Masks.
The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025
Šī nav pirmā reize, kad Masks izteicies par nepieciešamību reformēt Eiropas Savienību. Piemēram, 2020. gadā viņš bija izteicies par to, ka Eiropas Savienība būtu jāreformē, lai tā būtu efektīvāka un mazāk birokrātiska.
Viņš arī ir paudis bažas par Eiropas Savienības ietekmi uz valstu suverenitāti un, kā daudzi citi, norādījis, ka pārāk liela centrālā kontrole varētu kavēt valstu autonomiju.
Savukārt “Brexit” laikā Masks pauda, ka Apvienotā Karaliste varētu iegūt lielāku elastību ārpus ES, ko viņš uzskatīja par pozitīvu, lai attīstītu jaunas tirdzniecības un biznesa iespējas.