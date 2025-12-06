Īlons Masks šokē ar paziņojumu: Eiropas Savienība jāatceļ, lai atgrieztu suverenitāti valstīm
Jauns pavērsiens Īlona Maska attieksmē pret Eiropas Savienību.
Īlons Masks šokē ar paziņojumu: Eiropas Savienība jāatceļ, lai atgrieztu suverenitāti valstīm

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks paudis viedokli, ka Eiropas Savienībai (ES) vajadzētu tikt atcelta, lai suverenitāte tiktu atgriezta individuālajām valstīm.

“ES jāatceļ, un suverenitāte jāatgriež individuālajām valstīm, lai valdības varētu labāk pārstāvēt savus iedzīvotājus,” sociālajā tīklā “X” izteicies Masks.

Šī nav pirmā reize, kad Masks izteicies par nepieciešamību reformēt Eiropas Savienību. Piemēram, 2020. gadā viņš bija izteicies par to, ka Eiropas Savienība būtu jāreformē, lai tā būtu efektīvāka un mazāk birokrātiska. 

Viņš arī ir paudis bažas par Eiropas Savienības ietekmi uz valstu suverenitāti un, kā daudzi citi, norādījis, ka pārāk liela centrālā kontrole varētu kavēt valstu autonomiju.

Savukārt “Brexit” laikā Masks pauda, ka Apvienotā Karaliste varētu iegūt lielāku elastību ārpus ES, ko viņš uzskatīja par pozitīvu, lai attīstītu jaunas tirdzniecības un biznesa iespējas. 

