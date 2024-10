TOP 10 jautājumi par gaisa sausinātājiem

Sausinātāja jauda galvenokārt ir atkarīga no tā efektivitātes un veiktspējas. Jo efektīvāks ir sausinātājs, jo jaudīgāks tas būs, taču darbu veiks mazākā laikā. Sadzīves sausinātāju jauda ir no 150 līdz 700 W. Enerģijas patēriņš galvenokārt ir atkarīgs no mitruma daudzuma telpā un no tā, cik ātri tas tiek atjaunots, kas noteiks, cik ilgi ierīcei būs jādarbojas. Daži sadzīves sausinātāji patērē nedaudz vairāk elektrības, bet pūš siltu gaisu un var sildīt telpu.